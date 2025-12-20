เปิดวิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ทั้งในเขต-นอกเขต-นอกราชอาณาจักร 20 ธ.ค. 2568 ลงทะเบียนวันแรก
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่ ในวันที่ 8 ก.พ.2569 และกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 1 ก.พ.2569 สำหรับผู้ที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งและผู้ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง แต่ไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ.2569
ขณะที่การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า กกต.กำหนดไว้ว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 20 ธ.ค.2568 ถึงวันที่ 5 ม.ค.2569 ทั้งเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต-นอกเขต และเลือกตั้งล่วงหน้า นอกราชอาณาจักร
จึงรวบรวมวิธีการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงทะเบียนจริง
ทบทวนคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
- มีสัญชาติไทย
- หาก เคย แปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
- ไม่ เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
- ไม่ อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
- ไม่ ถูกต้องคุมขังโดยหมายของศาล หรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
- ไม่ เป็นผู้วิกลจริตหรือฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
การเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต-นอกเขต แตกต่างกันอย่างไร ?
การเลือกตั้งล่วงหน้า สามารถทำได้ทั้งในเขตเลือกตั้งปัจจุบัน และนอกเขตเลือกตั้งปัจจุบัน โดยผู้ที่จะใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ในเขตเลือกตั้ง กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือ บุคคลที่มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้งตนมีหน้าที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่อื่นใด นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งจนไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งได้
ส่วนผู้ที่จะใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขตเลือกตั้ง จะต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือ ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
โดยสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิหรือเขตเลือกตั้งที่ประสงค์ขอลงคะแนนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน โดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและแสดงหลักฐานว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้
สามารถยื่นคำขอได้ด้วยตนเอง มอบหมายผู้อื่นยื่นแทนหรือยื่นทางไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะขอใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้ง/นอกราชอาณาจักร) ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน
ช่องทางลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569
การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 สามารถทำได้ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
- 1.การยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ในวันและเวลาราชการ (สำหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารลงทะเบียน ฯ ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร)
- 2.การยื่นคำขอทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (สำหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารลงทะเบียน ฯ ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร)
- 3.การยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติ ในวันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (สำหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารลงทะเบียนฯ นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร)
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ในเขต มีขั้นตอนอย่างไร ?
ผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ในเขตเลือกตั้ง สามารถเขียนรายละเอียดลงแบบคําร้องขอ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และยื่นคําขอลงทะเบียน ผ่าน 2 ช่องทาง
- -ยื่นคําขอด้วยตนเอง (หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน) ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่
- -ยื่นคําขอทางไปรษณีย์
สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ในเขต มีดังนี้
- -สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
- -คําสั่งของทางราชการ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐ
- -แบบ ส.ส. 1/14
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขต มีขั้นตอนอย่างไร
ผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขตเลือกตั้ง สามารถเขียนรายละเอียดลงแบบคําร้องขอ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และยื่นคําขอลงทะเบียน ผ่าน 3 ช่องทาง
- -ยื่นคําขอด้วยตนเอง (หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน) ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่
- -ยื่นคําขอทางไปรษณีย์
- -ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต (หรือทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote)
สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขต มีดังนี้
- -สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
- -แบบ ส.ส. 1/15
กรณีลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องส่งเอกสาร แต่ต้องใช้ข้อมูลในบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการกรอกรายละเอียด
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกราชอาณาจักร มีขั้นตอนอย่างไร
การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกราชอาณาจักร แบ่งเป็น 2 กรณี คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ต่างประเทศหรือนอกราชอาณาจักร หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะเดินทางไปต่างประเทศและไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ได้
โดยยื่นแบบคําร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมเอกสารแสดงตน เพื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ในวันและเวลาราชการ ณ สถานเอกอัครราชทูตแห่งเขตรับผิดชอบที่ตนมีถิ่นที่อยู่
เอกสารที่ต้องใช้
- -หนังสือเดินทาง
- -บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้ และมีเลขประจําตัวประชาชน
- -แบบ ส.ส. 1/7 (นร)
สำหรับ กรณีอยู่นอกราชอาณาจักร สามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
- -ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน
- -ยื่นทางไปรษณีย์ ถึงสถานเอกอัครราชทูต
- -ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต
สำหรับกรณีอยู่ในประเทศไทยแต่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงการเลือกตั้ง สามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
- -ยื่นที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น
- -ยื่นทางไปรษณีย์ ถึงสถานเอกอัครราชทูต
- -ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขต-นอกราชอาณาจักร ผ่านทางออนไลน์ มีขั้นตอนอย่างไร ?
สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร สามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์ หรือทางแอปพลิเคชั่น ผ่านแอป Smart Vote (iOS, Android) และแอป ThaID (iOS, Android) โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามวันที่ กกต.กำหนด และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน
โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ดังต่อไปนี้
- เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขต : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/
- เลือกตั้งล่วงหน้า นอกราชอาณาจักร : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/
- หรือลงทะเบียนผ่านระบบ BORA Web Portal ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ที่เว็บไซต์ https://thportal.bora.dopa.go.th/ แล้วยืนยันตัวตนด้วยแอปพลิเคชั่น ThaID
ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขต-นอกราชอาณาจักร จะต้องเตรียมข้อมูลดังนี้
- เลขประจําตัวประชาชน
- ชื่อ-นามสกุล
- วัน-เดือน-ปีเกิด
- หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน (Laser ID)
- เลขรหัสประจําบ้าน 11 หลัก (กรณีลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต)
- สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
- หมายเลขหนังสือเดินทาง (กรณีลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร)
ที่มา คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทีมข่าวสด 20 ธ.ค.2568