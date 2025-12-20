จุลพันธ์ นำทีมเพื่อไทย เยี่ยมชาวสระแก้วที่ศูนย์พักพิง จี้รัฐบาลเร่งเยียวยา จบปัญหาชายแดนให้ไว ย้ำต้องรักษาอธิปไตย ตอบโต้ได้สัดส่วน พร้อมดูแลประชาชนให้ดีที่สุด

วันที่ 20 ธ.ค. 2568 ที่ศูนย์พักพิงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา อ.เมือง จ.สระแก้ว พรรคเพื่อไทย นำโดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายสรวงศ์ เทียนทอง น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รองหัวหน้าพรรคอดีต น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล นายสุรเกียรติ เทียนทอง อดีต สส.บัญชีรายชื่อ และว่าที่ผู้สมัคร สส.สระแก้ว พรรคเพื่อไทย

ร่วมกันลงพื้นที่พบปะเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน ที่อพยพจากสถานการณ์ความไม่สงบพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งในศูนย์พักพิงแห่งนี้มีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 1,900 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็กเล็ก โดยอพยพจากพื้นที่มาตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.

จุลพันธ์

จุลพันธ์ นำทีมเพื่อไทย เยี่ยมชาวสระแก้วที่ศูนย์พักพิง

นายจุลพันธ์ กล่าวว่า วันนี้ตนและบุคลากรของพรรคเพื่อไทยได้เดินทางมาให้กำลังใจ และร่วมรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ซึ่งตนเห็นอกเห็นใจคนที่ต้องจากบ้านมา และต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งยังไม่มีท่าทีว่าสถานการณ์จะจบลงเมื่อไหร่

นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า วันนี้นอกจากมาเยี่ยมเยือนผู้ได้รับผลกระทบ พรรคเพื่อไทยจะเดินทางไปพูดคุยกับผู้ประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่ชายแดน

“เราต้องจบปัญหานี้อย่างถาวร เพื่อคืนชีวิตปกติให้ประชาชน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนคิดถึงบ้านแล้ว บางคนไร่อ้อยระเบิดลงเสียหายไปหลายพันไร่ บางคนปลูกข้าวไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ถือเป็นความเสียหายในด้านเศรษฐกิจอย่างมาก เพราะรายได้หายหมด”

“ในส่วนการเยียวยาของรัฐบาลยังมีความล่าช้า ซึ่งการเป็นรัฐบาลรักษาการสามารถอนุมัติในเรื่องฉุกเฉินได้ จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ” นายจุลพันธ์ กล่าว

จุลพันธ์

จุลพันธ์ นำทีมเพื่อไทย เยี่ยมชาวสระแก้วที่ศูนย์พักพิง จี้รัฐบาลเร่งเยียวยา

นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันยังได้พบปะกับบุคลากรสาธารณสุข ทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่และอาสา ซึ่งมีกลุ่มที่น่าสนใจคือนักจิตวิทยา โดยพรรคเพื่อไทยเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องสำคัญ สุขภาพจิตที่ดีนั้นถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรมี

นายจุลพันธ์ กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ตนและทีมเพื่อไทยได้ลงพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ พบว่าหลายครอบครัวเสียกำลังใจเพราะสิ้นเนื้อประดาตัว เช่นเดียวกับสถานการณ์ชายแดนที่ไม่สงบ หลายคนพบภาวะเครียด จึงจำเป็นต้องมีกลุ่มนักจิตวิทยาทำงานเชิงรุก เพื่อเยียวยาสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะมีการผลักดันเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ

“ผมยืนยันในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ว่าต้องรักษาอธิปไตยของประเทศ ส่วนการตอบโต้ต้องทำอย่างมีสัดส่วน ไม่ควรดำเนินการนอกเหนือจากข้อตกลงระหว่างประเทศ เพราะจะกระทบในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในส่วนผู้ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหน ต้องดูแลพี่น้องที่ได้รับผลกระทบให้ดีที่สุด” นายจุลพันธ์ กล่าว

ด้านนายสรวงศ์ กล่าวเสริมว่า รัฐบาลควรมีมาตรการเยียวยาออกมาได้แล้ว เพราะผู้อพยพขาดรายได้มากว่า 2 สัปดาห์แล้ว ซึ่งมาตรการเยียวยาจากเหตุการณ์รอบนี้ยังไม่เห็นออกจากปากคนในรัฐบาลเลย นอกจากนี้ควรเสริมหน่วยจิตแพทย์เข้ามาในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างเร่งด่วน

“วันนี้เดินทางมาในฐานะลูกหลานคนหนึ่งของคนในพื้นที่ วันนี้ขอมาให้กำลังใจกันและรับฟังปัญหา เพราะหลายคนต้องทิ้งบ้านทิ้งหน้าที่การงานขาดรายได้ ขณะที่การเยียวยาของรัฐบาลถือว่ามีความล่าช้า ซึ่งตนจะรับเรื่องปัญหานี้ในการติดตามเพื่อแก้ไขในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด” นายสรวงศ์ กล่าว

ขณะที่ น.ส.ธีรรัตน์ กล่าวให้กำลังใจประชาชน ลูกหลานของเราต้องได้รับการดูแล และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ดูแลประชาชน และขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าการเยียวยาของภาครัฐต้องกำหนดให้มีความเหมาะสม

น.ส.ธีรรัตน์ กล่าวต่อว่า ในส่วนความขัดแย้งนั้นควรขอความร่วมมือจากประเทศต่างๆ ให้เข้ามาร่วมพูดคุย เพราะสุดท้ายแล้วปัญหานี้จะจบด้วยการเจรจา ถ้าปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อเช่นนี้ ความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้น ถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลย พี่น้องประชาชนก็ต้องทนทุกข์ ท่านต้องไม่ลืมว่าประชาชนยังคงรอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นภารกิจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ศูนย์พักพิง หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงอีกจุด และจะเดินทางไปพูดคุยกับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อเสนอและหาทางออกร่วมกัน

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