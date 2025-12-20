กองทัพเรือ แจงสาเหตุ ยิงใส่เรือกัมพูชา หลังติดตามประชิดหมู่เรือ เผย เขมร เปลี่ยนเครื่องแบบเป็นชุดพลเรือนและแฝงตัวอยู่ในประชาชน
วันที่ 20 ธ.ค.2568 ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จากสถานการณ์ เรือโทหญิง นภัสกร ทิพย์โส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ ระบุว่า การปฏิบัติการหมวดเรือพิทักษ์อ่าวไทย กองทัพเรือ ตรวจพบเรือฝ่ายกัมพูชามีลักษณะเดินเรือทิศทางเข้าหาในรูปแบบของการติดตาม ประชิดหมู่เรือ
กองทัพเรือได้ใช้อาวุธต่อเป้าหมายนั้นและได้มีการเปลี่ยนทิศทางเดินเรือกลับเข้าสู่ประเทศกัมพูชา ซึ่งขณะนี้สถานการณ์อยู่ในการควบคุม ยืนยันว่าประชาชนมีความปลอดภัยและสามารถใช้ชีวิตได้ปกติ
ส่วนกรณี ที่ทหารกัมพูชาใช้สไนเปอร์ยิง ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือไทย ผู้บัญชาการทหารเรือ นั้นไม่เป็นความจริง ซึ่งมีความคลาดเคลื่อน แต่เป็นผู้นําหน่วยในพื้นที่ บ้าน3หลังจังหวัดตราด และพลาดเป้า
สําหรับศพของทหารกัมพูชาแนวหน้านั้น ทางกองทัพเรือ ได้เปิดโอกาสให้ทางฝ่ายกัมพูชาเข้ามารับศพ จึงมีการประสานไปยังโรงพยาบาลตราดเก็บรักษาศพแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งรายงานกลับมาแต่อย่างใด
ส่วนการแทรกซึม ทางกัมพูชาได้เปลี่ยนเครื่องแบบเป็นชุดพลเรือนและแฝงตัวอยู่ในประชาชน ซึ่งข่าวในลักษณะนี้ บ่งชี้แนวโน้มจะมีการบิดเบือนว่ากองทัพไทยจะทําร้ายประชาชน กองทัพไทยขอย้ําเราปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมอย่างเคร่งครัด และเราถือเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นสําคัญ
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