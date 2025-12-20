ธรรมนัส ชวน ปชช.ร่วมโหวตโพล มติชน-เดลินิวส์ บอกอย่าเพิ่งเบื่อการเมือง เพราะเสียงของท่าน สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2568 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี รมว.และสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ร่วมเชิญชวนประชาชนทำโพลในกิจกรรม “มติชน-เดลินิวส์ โพล เลือกตั้ง 2569 ฟังเสียงคนไทย” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นทางการเมืองและรับฟังเสียงของประชาชนจากทุกภาคส่วน นำข้อมูลไปประกอบการกำหนดทิศทางและนโยบายของพรรค ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในช่วงก่อนการเลือกตั้ง

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า อยากฝากถึงประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งว่า เสียงของท่านมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เลือกคนที่คิดว่าเป็นผู้แทนของท่านได้ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ขออย่าเพึ่งเบื่อการเมือง เพราะเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้ มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน

สำหรับผู้สนใจสามารถตอบโพลด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ชจากสื่อในเครือมติชน และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทั้งที่เป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และออนไลน์ ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนตอบคำถามตั้งแต่วันที่ 18-29 ธ.ค.2568

หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลแล้วส่งให้นักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการประมวลและสรุปผลการสำรวจ โดยมีกำหนดเปิดเผยผลการสำรวจโพลครั้งแรกวันที่ 5 ม.ค.2569 จากนั้นจะเข้าสู่การทำโพลครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-23 ม.ค.2569 ต่อไป

ร่วมทำโพล “มติชน-เดลินิวส์ โพลเลือกตั้ง 2569 ฟังเสียงคนไทย” >>>ได้ที่นี่<<<

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