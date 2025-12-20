กัมพูชา ยอมแล้ว ทำลายเขื่อนดักตะกอน ล้ำลงทะเล บ้านหาดเล็ก หลังนาวิกโยธินตราด เข้าควบคุมพื้นที่ พร้อมเจรจาให้รื้อ เหตุน้ำกัดเซาะทำลายพื้นที่ฝั่งไทย

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 20 ธ.ค. 2568 รายงานข่าวจากกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) เปิดเผยว่า หลังจากวันนี้ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้เข้าควบคุมพื้นที่ ตลอดแนวชายแดนฝั่งจันทบุรีและตราด โดยเบ็ดเสร็จและอยู่ระหว่างการทำที่มั่นให้แข็งแรง

ทั้งนี้ ได้เจรจากับภูมิภาคทหารที่ 3 ของกัมพูชา เพื่อให้ดำเนินการรื้อทำลายเขื่อนดักตะกอน บริเวณบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ตรงหลักกิโลเมตรที่ 73 ที่ฝ่ายกัมพูชาทำยื่นลงไปในทะเล

กัมพูชา

กัมพูชา ยอมแล้ว ทำลายเขื่อนดักตะกอน ล้ำลงทะเล

ซึ่งเขื่อนดักตะกอนดังกล่าว จะทำให้ทางฝั่งกัมพูชา มีพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเลเพิ่มขึ้น และจะทำให้กระแสน้ำทำลายพื้นที่ของหน่วยนาวิกโยธิน 182 มีการกัดเซาะของน้ำทะเลบริเวณริมตลิ่ง

ทางฝ่ายกัมพูชาได้ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว และได้ดำเนินการรื้อทำลายเขื่อนดักตะกอนดังกล่าว ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ หากฝ่ายกัมพูชาไม่ยอมรับข้อเสนอทำตาม ทางฝ่ายไทยจะตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงบริเวณสะพานเกาะกง

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