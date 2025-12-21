ประธานวุฒิสภา กำชับ สว. ลงพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ช่วยเหลือประชาชน-ให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสีย ส่งหรีดสดุดีทหารกล้าทุกนาย พลีชีพรักษาอธิปไตยไทย
21 ธ.ค. 2568 – นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า วุฒิสภา (สว.) มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ที่ต้องอพยพจากบ้านมานาน ตนหวังว่า สถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว ทั้งนี้ วุฒิสภา ได้ส่งพวงหรีดไปให้กับทหารกล้าทุกนาย ที่พลีชีพเพื่อรักษาอธิปไตยไทย และบูรณภาพแห่งดินแดน
ประธานวุฒิสภา กล่าวอีกว่า เราขอสดุดีพี่น้องทหารกล้า พวกท่านกล้าหาญ และเสียสละเลือดเนื้อ ทิ้งความสะดวกสบายของท่านเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองของเราไว้ ความกล้าหาญ ความเสียสละของท่าน จะจดจำอยู่ในหัวใจคนไทยตลอดไป
“ในนามวุฒิสภาขอสดุดี ขอชื่นชมความกล้าหาญ ที่รักษาบ้านเมืองไว้ให้เรา และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว รวมถึงขอให้กำลังใจครอบครัวพี่น้องประชาชนขอส่งกำลังใจให้กัน เราคนไทยด้วยกัน ต้องมีความรักความสามัคคีกันในยามที่เราต้องทุกข์ยากลำบาก” ประธานวุฒิสภา กล่าว
ประธานวุฒิสภา สดุดีทหารกล้าพลีชีพรักษาอธิปไตยไทย กำชับสว.ลงพื้นที่ชายแดน
ประธานวุฒิสภา ยังกล่าวว่า ตนได้กำชับให้ สว. ในทุกพื้นที่ลงไปเยี่ยมเยียนครอบครัวทหาร พี่น้องประชาชนที่ประสบความยากลำบาก ประสบสูญเสีย พร้อมย้ำว่า เราคือคนไทยด้วยกัน ที่มีความรักความสามัคคี มีความห่วงใยซึ่งกันและกัน
ส่วนจะลงพื้นที่ด้วยตนเองหรือไม่ ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า วันจันทร์ถึงพุธนี้ ( 22-24 ธ.ค.68 ) จะมีประชุมวิสามัญ ทำให้ไม่สามารถลงไปด้วยตนเองได้ ตนลงไปได้เพียงบางจังหวัดเท่านั้น แต่เราจะมี สว.ในพื้นที่ลงไปเยี่ยมเยียนทั้ง 5 จังหวัด
ตนมีความห่วงใย คนที่อยู่ในศูนย์อพยพด้วย เนื่องจากอยู่กันมาหลายวันแล้ว อย่าง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อพยพหลายๆคน อยากกลับบ้าน ซึ่งสถานการณ์การสู้รบการตอบโต้กันบางพื้นที่ก็น้อยลงไปมากแล้ว ประชาชนหลายส่วนก็มีความรู้สึกว่า การสู้รบใกล้จะยุติแล้ว
ตนหวังว่า จะคลี่คลายสถานการณ์ลงไปโดยเร็ว ขอให้สถานการณ์ดีขึ้น ขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่าย หลายคนเข้าไปทำงานในพื้นที่แล้ว เช่น ผู้นำครอบครัวที่ต้องเข้าไปดูแลสวนยางพารา ดังนั้น ขอให้เกิดความสงบโดยเร็ว
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