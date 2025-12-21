‘ยศชนัน’ น้อมรับทุกผลโพล เชื่อจะทำงานไปข้างหน้าต้องพร้อมรับฟัง ไม่ใช่แค่ตัวแคนดิเดตนายกฯ แต่รวมถึงพรรคด้วย ขณะ ‘จุลพันธ์’ ชี้ โพลเป็นแค่ข้อคิด ไม่ใช่ข้อตัดสิน สุดท้ายวัดกันวันเลือกตั้ง มั่นใจนโยบายตรงใจคนกรุง
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2568 ที่จ.สุพรรณบุรี นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรค ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่คะแนนจากสวนดุสิตโพลทั่วประเทศ พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนิยมขึ้นมาลำดับ 2 แต่ผลนิด้าโพลล่าสุดพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายยศชนัน ยังอยู่ลำดับ 10
โดยนายจุลพันธ์ กล่าวว่า ในส่วนของโพลก็เป็นข้อคิด แค่ไม่ใช่ข้อตัดสิน เพราะการเลือกตั้งสุดท้ายอยู่ในมือประชาชน ซึ่งจะตัดสินกันในวันเลือกตั้ง ต้องไปทำความเข้าใจและเข้าหาประชาชน เมื่อเปิดตัวผู้สมัครและมีเบอร์แล้วก็จะต้อง ลงพื้นที่ทำความเข้าใจนำนโยบายไปให้ประชาชน เราเชื่อมั่นว่าแต่ละโพลที่ผ่านมา สุดท้ายแล้วเราจะทำได้ดีขึ้น
ขณะที่ในส่วนของกรุงเทพฯ มีหลายนโยบายที่ตรงใจคนกรุงเทพ เช่น รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย บ้านเพื่อคนไทย รถเมล์ปรับอากาศ 10 บาท เชื่อว่านโยบายตอบโจทย์เรื่องค่าครองชีพคนกรุงเทพ และขณะนี้โพลที่ออกมา คนยังไม่ตัดสินใจเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นโอกาสของทุกพรรคการเมืองที่จะทำนโยบายให้ตอบโจทย์คนกรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทยก็เช่นเดียวกัน
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับผลสำรวจของสวนดุสิตโพล ก็เป็นกำลังใจที่ดีที่อยู่ในอันดับ 2 ถือว่าขึ้นมาได้เร็ว หลังจากเราเปิดตัวนายยศชนันได้ไม่นาน ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะทำงานหนักต่อไป เพื่อครองใจประชาชนและให้ประชาชนหันกลับมอง และเกิดความเชื่อมั่นว่าเพื่อไทยทำได้ นโยบายของเพื่อไทยจะแก้ไขปัญหาเป็นทางออกและโอกาส
ด้านนายยศชนัน กล่าวเสริมว่า ไม่เป็นอะไร ผลโพลเป็นเสียงสะท้อน ตนเชื่อเสมอว่าการจะทำงานไปข้างหน้าต้องพร้อมรับฟังทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี ตอนนี้พยายามทำเต็มที่เพื่อที่จะเป็นคนของประชาชน โพลแต่ละสำนัก เราพร้อมที่จะรับฟัง
ตรงไหนไม่ดีพร้อมที่จะปรับปรุง ซึ่งไม่ใช่แค่ตัวแคนดิเดตคนเดียว สิ่งที่สำคัญคือโพลนี้จะทำให้ทุกคนในพรรคทำงานอย่างเต็มที่ เปิดใจรับฟังโพลไหนออกมาดีก็เป็นกำลังใจทำให้รู้สึกว่าเราทำมาถูกทางอันไหนที่ยังไม่ดีเราน้อมรับและจะทำให้ดีขึ้น
เมื่อถามว่า วางแผนอย่างไร เพื่อให้ความนิยมขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ นายยศชนัน กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เราเข้าใจพี่น้องประชาชน แต่ไม่ใช่ที่เดียวทั้งประเทศ แต่ละเขต แต่ละพื้นที่มีปัญหาของตัวเอง การพยายามสื่อสารบางอย่างให้ลึกลงไป
โดยที่ทุกคนรับทราบว่าวันนี้ประเทศมุ่งไปในทิศทางไหน เป็นส่วนสำคัญมาก ประเทศไทยในการเลือกตั้งปี 2569 จะเสียเวลาไปมากกว่านี้ไม่ได้ นี่เป็นจุดเปลี่ยนของประเทศ ที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุด
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า แน่นอนว่าวันนี้มีหลายเรื่อง มีข่าวสารบางอย่างที่อาจจะทำให้ลืมเป้าหมายหลักใหญ่ แต่ถ้ามองเป้าหมายว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น สิ่งเล็กน้อย เราไม่ว่ากันเดินทางไปข้างหน้าด้วยความสามัคคีกัน