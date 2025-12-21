“พรรควิชชั่นใหม่” เปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการ พร้อมแถลงนโยบายหลัก 4 ด้าน ชูแนวคิด “เศรษฐกิจมนุษย์” และ “การเงินไร้ดอกเบี้ย” เป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจ เปิดตัว “ธงรบ ด่านอำไพ” และ “พิเชษฐ สถิรชวาล” เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ประกาศความพร้อมลงสู้ศึกเลือกตั้งในฐานะทางเลือกใหม่ของประเทศ
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2568 ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี พรรควิชชั่นใหม่ จัดกิจกรรมเปิดตัวพรรคและแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการ โดยมี นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรค นายธงรบ ด่านอำไพ ประธานยุทธศาสตร์พรรค นายสุโท สร้างคำ เลขาธิการพรรค พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรค ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. และผู้สนับสนุนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
ทั้งนี้ พรรควิชชั่นใหม่ได้เปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 2 คน ได้แก่
1. นายธงรบ ด่านอำไพ ประธานยุทธศาสตร์พรรค เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่ 1
2. นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรค เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่ 2
พร้อมกันนี้ พรรคได้แถลงนโยบายสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่
- ด้านเศรษฐกิจ ผลักดันการเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินไร้ดอกเบี้ย
ด้านการเมือง เสนอนโยบาย “1 พรรค 1 กระทรวง” และกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งไม่เกิน 8 ปี หรือไม่เกิน 2 สมัย
- ด้านสังคม เสนอนโยบาย “บ้านหลังที่ 2 เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย”
- และด้านความมั่นคง ตั้งเป้าแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรควิชชั่นใหม่ กล่าวว่า พรรควิชชั่นใหม่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2562 ในนามกลุ่มวิชชั่นใหม่ จากการรวมตัวของผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่เห็นตรงกันว่า ปัญหาประเทศชาติที่สะสมมายาวนานไม่อาจแก้ไขได้หากปราศจากกลไกทางการเมือง จึงนำไปสู่การก่อตั้งพรรควิชชั่นใหม่ขึ้นมา
นายพิเชษฐกล่าวว่า เดิมพรรคตั้งเป้าส่งผู้สมัคร ส.ส. ครอบคลุมทั่วประเทศ ตามไทม์ไลน์การเลือกตั้งที่กำหนดไว้
แต่จากสถานการณ์ความไม่ปกติของประเทศ ทั้งปัญหาน้ำท่วมและสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งนำไปสู่การยุบสภาก่อนกำหนด ทำให้พรรคสามารถส่งผู้สมัคร ส.ส. เขตได้เพียง 7 จังหวัด อย่างไรก็ตาม พรรคได้ส่งรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า 100 คน ตามกติกาการเลือกตั้ง และตั้งเป้าหมายที่จะได้ ส.ส. เข้าสภาให้มากที่สุด
หัวหน้าพรรควิชชั่นใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่า พรรคมุ่งเน้นการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน เนื่องจากเงินเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต การคิดดอกเบี้ยในระบบการเงินปัจจุบันส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนทุกภาคส่วน ขณะนี้มีกองทุนและแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศจำนวนมากพร้อมเข้ามาลงทุนในประเทศไทย แต่ติดข้อจำกัดทางกฎหมาย พรรคจึงเห็นความจำเป็นในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินไร้ดอกเบี้ย เพื่อเปิดทางเลือกใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
ด้านนายธงรบ ด่านอำไพ ประธานยุทธศาสตร์พรรค กล่าวว่า ตนพร้อมทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
โดยจะนำประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารธนาคารอิสลามมาใช้ในการบริหารประเทศ พรรควิชชั่นใหม่ให้ความสำคัญกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ โดยเชื่อว่าคนที่ไม่มีเงินแต่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ สามารถนำความสามารถมาประเมินมูลค่าเป็นหุ้นส่วนได้ เพื่อสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นรากฐานที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตย และเป็นแนวทางแก้ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เป็นธรรมในสังคม
ขณะที่ นายสุโท สร้างคำ เลขาธิการพรรค กล่าวว่า พรรควิชชั่นใหม่มีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งผู้สมัคร ส.ส. เขต และผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
พรรคจะนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารนโยบายให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงในระยะเวลาจำกัด พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า พรรคจะสามารถคว้าที่นั่ง ส.ส. ได้มากกว่า 25 คน เพื่อผลักดันร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินไร้ดอกเบี้ย ซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรคเข้าสู่สภา
“การเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ใช่เพียงการเลือกบุคคล แต่เป็นการเลือกทิศทางประเทศ พรรควิชชั่นใหม่ขอเป็นทางเลือกใหม่ที่ให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์มากกว่าการเงิน พร้อมสร้างระบบเศรษฐกิจที่คนไทยทุกคนมีศักดิ์ศรีและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” นายสุโทกล่าว
นอกจากนี้ พรรควิชชั่นใหม่ยังประกาศนโยบาย “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : บ้านหลังที่สองของผู้สูงอายุไทย”
โดยมีเป้าหมายยกระดับ รพ.สต. ให้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระดับตำบลอย่างครบวงจร ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่บริบาล รวมถึงการยกระดับ อสม. ผ่านการอบรมมาตรฐาน เพื่อรองรับทั้งผู้สูงอายุทั่วไปและผู้ป่วยติดเตียง ลดภาระครอบครัว และลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่
สำหรับไฮไลต์สำคัญของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ คำปราศรัยนโยบายของหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ที่ประกาศวิสัยทัศน์ “ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ปรับรากฐานสู่ประเทศศิวิไลซ์ ด้วยเศรษฐกิจมนุษย์และการเงินไร้ดอกเบี้ย” โดยชี้ว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยไม่ได้เกิดจากความยากจนปลายเหตุ หากแต่เป็นผลจากโครงสร้างที่ให้คุณค่ากับเงินมากกว่าคน พร้อมเสนอแนวคิดเศรษฐกิจมนุษย์เป็นทางออกเชิงโครงสร้างของประเทศ