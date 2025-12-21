‘ทวี สอดส่อง’ลั่นเดินหน้าขยายฐานพรรคประชาชาติ เป็นพรรคทำงานให้คนทั้งประเทศ โดยมีชาว 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นฐานสนับสนุนสำคัญ

วันที่ 21 ธ.ค.2568 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้พรรคได้เร่งเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส.ในเขตต่างๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นฐานเสียงอันแน่นหนาของพรรคประชาชาติ อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ พรรคได้เน้นหนักนโยบายหลายด้าน โดยเฉพาะการแก้ความเหลื่อมล้ำและการผูกขาด

” ที่สำคัญ ยืนยันให้เห็นว่าพรรคประชาชาติดำเนินนโยบาย มีการทำงานในสภาชุดที่ผ่านมา บ่งบอกว่าเราเป็นพรรคของคนทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่พรรคของคน 3 จังหวัดชายแดนใต้ แต่แน่นอนคนใน 3 จังหวัดได้ช่วยกันทำให้พรรคประชาชาติเป็นพรรคหลัก เป็นทางเลือกอันดับ 1 ในเรื่องหลักประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน นิติธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ในสภาชุดหน้า พรรคประชาชาติจะทำงานขยายฐานไปทั่วประเทศ เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศต่อไป ”

พ.ต.อ.ทวี กล่าวด้วยว่า ที่น่าห่วงใยคือ ในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น มีบรรยากาศสะท้อนให้เห็นสังคมมีปัญหา มีความพยายามให้เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นผิดเป็นชอบ พรรคประชาชาติจึงต้องยืนหยัดในความถูกต้อง สิ่งที่เรายืนหยัดได้นั้น เพราะเราใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่เลือกเรามา เป็นเป้าหมายสำคัญในการทำงานของพรรคประชาชาติ

 

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