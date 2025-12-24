“อนุทิน” ลงนาม เปิดจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพ 5 บึงกาฬ-บอลิคำไซ เชิญชวนปชช.ร่วมเข้าเฝ้าฯ ในหลวง-ราชินี เสด็จฯ เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 วันที่ 25 ธ.ค. เวลา 17.00 น.
24 ธ.ค. 68 – นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบ เปิดจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) จ.บึงกาฬ
พร้อม มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย นำเสนอต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย เพื่อลงนามประกาศการเปิดจุดผ่านแดนถาวรฯ ดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า ขณะนี้นายอนุทินได้ลงนามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) บ้านดอนยม ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.เป็นต้นไป โดยเปิดทำการตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.ทุกวัน
ซึ่ง บุคคล หรือ ยานพาหนะ ที่เข้ามาใน ราชอาณาจักรไทย หรือออกไปนอก ราชอาณาจักรไทย ต้องผ่านการตรวจของ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ตามเส้นทางคมนาคมทางบก จากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองบึงกาฬ ซึ่งขณะนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
นายกฯอนุทิน ลงนาม เปิดจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพ 5 บึงกาฬ-บอลิคำไซ
นายอรรษิษฐ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ รัฐบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) บ้านดอนยม ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 25 ธ.ค. เวลา 17.00 น.
ร่วมกับท่านทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อความเป็นสรรพสิริมงคล และเป็นสะพานแห่งการเชื่อมมิตรภาพ 2 แผ่นดิน ราชอาณาจักรไทย – สปป.ลาว แห่งที่ 5 นำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ อย่างยั่งยืน
จึงขอเชิญชวน ประชาชนพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
อ่านข้อมูลเพิ่ม: กระทรวงมหาดไทย – https://moi.go.th/
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