ประชาธิปัตย์ เปิด 59 รายชื่อ ผู้สมัครสส. 14 จังหวัดภาคใต้ เลือกตั้ง 2569 เขตไหนใครเป็นใครเช็กที่นี่ หลังกรรมการบริหารพรรคอนุมัติแล้ว
วันที่ 25 ธ.ค.2568 นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ดูแลพื้นที่ภาคใต้ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา กรรมการบริหารพรรค ได้อนุมัติ ผู้สมัครสส. 59 เขต ใน 14 จังหวัดภาคใต้
ประชาธิปัตย์ เคาะ 59 ชื่อ ผู้สมัครสส. 14 จังหวัด เลือกตั้ง 2569 ดังนี้
1.ระนอง
- เขตเลือกตั้งที่ 1 นายวิรัช ร่มเย็น
2.พังงา
- เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสรรเพชร ทิพย์ มณเฑียร
- เขตเลือกตั้งที่ 2 นายกุศล ทนังผล
3.สตูล
- เขตเลือกตั้งที่ 1 นายวัชรพงศ์ เกษา
- เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสัญญา จงจิตร
4.กระบี่
- เขตเลือกตั้งที่ 1 นายวศิน สิริเกียรติกุล
- เขตเลือกตั้งที่ 2 นายกฤตพร บุษย์เพชร
- เขตเลือกตั้งที่ 3 นายสุกิติ พรหมทอง
5.ชุมพร
- เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสุรชัย แดงละอุ่น
- เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสราวุธ อ่อนละมัย
- เขตเลือกตั้งที่ 3 นายมีศักดิ์ ภักดีคง
6.พัทลุง
- เขตเลือกตั้งที่ 1 นางสาวฉัตรธิษณ์ชา เหตุทอง
- เขตเลือกตั้งที่ 2 นายภพเอกอัคร อินทรโม
- เขตเลือกตั้งที่ 3 นายสุนัย คงแก้ว
7.ภูเก็ต
- เขตเลือกตั้งที่ 1 ผศ.ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์
- เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสมชาติ สมนาม
- เขตเลือกตั้งที่ 3 นางสาวสิริเกศ ฉั่วสกุล
8.ยะลา
- เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอับดุลการิม เด็งระกีนา
- เขตเลือกตั้งที่ 2 นายธรนินทร์ ยะมาแล
- เขตเลือกตั้งที่ 3 นายบดินทร์ กาโฮง
9.ตรัง
- เขตเลือกตั้งที่ 1 นายธโนภาส สินไชย
- เขตเลือกตั้งที่ 2 นางสาวดวงฤทัย บัวแก้ว
- เขตเลือกตั้งที่ 3 นายกฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์
- เขตเลือกตั้งที่ 4 นายกาญจน์ ตั้งปอง
10.นราธิวาส
- เขตเลือกตั้งที่ 1 นายรุสลัน โต๊ะปาเก
- เขตเลือกตั้งที่ 2 นายชัยวัฒน์ จันทรการ
- เขตเลือกตั้งที่ 3 นายภูวเดช เจ๊ฮูเซ็ง
- เขตเลือกตั้งที่ 4 นายกอเซ็ง มะเซ็ง
- เขตเลือกตั้งที่ 5 นายอดิศร เย็ง
11.ปัตตานี
- เขตเลือกตั้งที่ 1 นายชารีฟุดดีน สารีมิง
- เขตเลือกตั้งที่ 2 นายเจะนิ สะนิ
- เขตเลือกตั้งที่ 3 นายซาตา อาแวกือจิ
- เขตเลือกตั้งที่ 4 ว่าที่ ร.ต.โมฮามัดยาสรี ยูซง
- เขตเลือกตั้งที่ 5 นายมุกตา สาและ
12.สุราษฎร์ธานี
- เขตเลือกตั้งที่ 1 นายวัชระ เพชรทอง
- เขตเลือกตั้งที่ 2 นายโรจน์พิศาล อินทรักษ์
- เขตเลือกตั้งที่ 3 นายปิยะรัฐ จิรัตน์ฐิกุล
- เขตเลือกตั้งที่ 4 นายสมชาติ ประดิษฐพร
- เขตเลือกตั้งที่ 5 นายสุเมตตา ชัยสิทธิ์
- เขตเลือกตั้งที่ 6 นางสาวศิริพรรณ ประจง
- เขตเลือกตั้งที่ 7 นางสาวฐิติมา รักษ์จินดา
13. สงขลา
- เขตเลือกตั้งที่ 1 นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ
- เขตเลือกตั้งที่ 2 นายจูรี นุ่มแก้ว
- เขตเลือกตั้งที่ 3 นายทนายอาร์ม สุวรรณรักษา
- เขตเลือกตั้งที่ 4 นายสิทธิพัฒน์ เสนเนียม
- เขตเลือกตั้งที่ 5 นายปรีชา สุขเกษม
- เขตเลือกตั้งที่ 6 นายพิพัฌย์ เจือละออง
- เขตเลือกตั้งที่ 7 นายศิริโชค โสภา
- เขตเลือกตั้งที่ 8 นายธีรพงศ์ ดนสวี
- เขตเลือกตั้งที่ 9 นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง
14.นครศรีธรรมราช
- เขตเลือกตั้งที่ 1 นายทรงศักดิ์ มุสิกอง
- เขตเลือกตั้งที่ 2 นายเชาวน์วัศ เสนพงศ์
- เขตเลือกตั้งที่ 3 นายพิทักษ์เดช เดชเดโช
- เขตเลือกตั้งที่ 4 นางกนกพร เดชเดโช
- เขตเลือกตั้งที่ 5 นายชนภัทร รัตนพันธ์
- เขตเลือกตั้งที่ 6 นายจอมไกร สวัสดิวงศ์
- เขตเลือกตั้งที่ 7 นายนิติศักดิ์ มีขวด
- เขตเลือกตั้งที่ 8 นายปฏิวัติ ยุติธรรม
- เขตเลือกตั้งที่ 9 นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา
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