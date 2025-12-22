กกต. เผย วิธี ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ในเขต นอกเขต นอกราชอาณาจักร ผ่านช่องทางไหน ทำอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

วันที่ 22 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่ วันที่ 8 ก.พ.2569 และกำหนด วันเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 1 ก.พ.2569 สำหรับผู้ที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งและผู้ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง แต่ไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ.2569

สำหรับการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า กกต.กำหนดไว้ว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 20 ธ.ค.2568 ถึงวันที่ 5 ม.ค.2569 ทั้ง เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต-นอกเขต และเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569

กกต. เผย วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ในเขต นอกเขต นอกราชอาณาจักร

วิธีลงทะเบียนใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ดังนี้

  • อายุ ไม่ตํ่ากว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
  • มีสัญชาติไทย
  • หาก เคย แปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
  • ไม่ เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
  • ไม่ อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
  • ไม่ ถูกต้องคุมขังโดยหมายของศาล หรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
  • ไม่ เป็นผู้วิกลจริตหรือฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

ช่องทาง ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569

ลงทะเบียนเลือกตั้งหน้า 2569 ทำได้ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังต่อไปนี้

  1. การยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ในวันและเวลาราชการ (สำหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารลงทะเบียน ฯ ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร)
  2. การยื่นคำขอทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (สำหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารลงทะเบียน ฯ ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร)
  3. การยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติ ในวันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (สำหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารลงทะเบียนฯ นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร)

ขั้นตอนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ในเขต ทำอย่างไร

ผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ในเขตเลือกตั้ง สามารถเขียนรายละเอียดลงแบบคําร้องขอ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และยื่นคําขอลงทะเบียน ผ่าน 2 ช่องทาง

  • ยื่นคําขอด้วยตนเอง (หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน) ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่
  • ยื่นคําขอทางไปรษณีย์

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ในเขต มีดังนี้

  1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
  2. คําสั่งของทางราชการ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐ
  3. แบบ ส.ส. 1/14

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขต มีขั้นตอนดังนี้

โดยผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขตเลือกตั้ง สามารถเขียนรายละเอียดลงแบบคำร้องขอ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นคำขอลงทะเบียน ผ่าน 3 ช่อทาง

  1. ยื่นคําขอด้วยตนเอง (หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน) ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่
  2. ยื่นคําขอทางไปรษณีย์
  3. ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต (หรือทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote)

เตรียมเอกสารอะไรบ้างที่จะใช้ในการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขต

  1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
  2. แบบ ส.ส. 1/15

หากลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องส่งเอกสาร แต่ต้องใช้ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรอกรายละเอียด

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกราชอาณาจักร

ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกราชอาณาจักร แบ่งเป็น 2 กรณี คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ต่างประเทศหรือนอกราชอาณาจักร หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะเดินทางไปต่างประเทศและไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ได้

โดยยื่นแบบคําร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมเอกสารแสดงตน เพื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ในวันและเวลาราชการ ณ สถานเอกอัครราชทูตแห่งเขตรับผิดชอบที่ตนมีถิ่นที่อยู่

เอกสารที่ต้องใช้

  • หนังสือเดินทาง
  • บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้ และมีเลขประจําตัวประชาชน
  • แบบ ส.ส. 1/7 (นร)

กรณีอยู่นอกราชอาณาจักร สามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน
  2. ยื่นทางไปรษณีย์ ถึงสถานเอกอัครราชทูต
  3. ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต

กรณีอยู่ในประเทศไทยแต่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงการเลือกตั้ง ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ยื่นที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น
  2. ยื่นทางไปรษณีย์ ถึงสถานเอกอัครราชทูต
  3. ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต

กรณีลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องส่งเอกสาร แต่ต้องใช้ข้อมูลในบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการกรอกรายละเอียด

ทั้งนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร มี 3 วิธี คือ การลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้ง การลงคะแนนทางไปรษณีย์ และการลงคะแนนด้วยวิธีอื่น เช่น การจัดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขต-นอกราชอาณาจักร ผ่านทางออนไลน์ มีขั้นตอนอย่างไร

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร สามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง คือ

  1. ทางเว็บไซต์
  2. แอปพลิเคชัน ผ่านแอป Smart Vote (iOS, Android)
  3. แอปพลิเคชัน ThaID (iOS, Android)

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามวันที่ กกต.กำหนด และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ดังนี้

หรือลงทะเบียนผ่านระบบ BORA Web Portal ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ที่เว็บไซต์ https://thportal.bora.dopa.go.th/ แล้วยืนยันตัวตนด้วยแอปพลิเคชัน ThaID

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขต-นอกราชอาณาจักร จะต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

  • เลขประจําตัวประชาชน
  • ชื่อ-นามสกุล
  • วัน-เดือน-ปีเกิด
  • หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน (Laser ID)
  • เลขรหัสประจําบ้าน 11 หลัก (กรณีลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต)
  • สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
  • หมายเลขหนังสือเดินทาง (กรณีลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขตเลือกตั้ง

1.เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วเลือก “รายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง

2.ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่

  • กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  • ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน

3.เลือกบันทึกข้อมูล

4.เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่

  • หากต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือกรายการกลับไปแก้ไขข้อมูล

5.หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว เลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อมูล

6.เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงแบบตอบรับ เป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขต-นอกราชอาณาจักร ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ขั้นตอนดังนี้

นอกจากนี้ กกต. ยังเปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง และการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน โดยมีขั้นตอนดังนี้

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง

  1. เลือกเมนู “การเลือกตั้ง สส.” เลือกเมนู “วิธีการลงคะแนนก่อนวัน เลือกตั้ง”
  2. เลือกเมนู “นอกเขตเลือกตั้ง” เลือกเมนู “ลงทะเบียนออนไลน์” และเลือกเมนู “การลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต (dopa.go.th)”
  3. เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน เลขประจําตัวประชาชน, หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, Passport, เลขรหัสประจำบ้าน (11 หลัก) จากนั้นกดตรวจสอบข้อมูล
  4. ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลชื่อ – นามสกุล จังหวัดที่มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ปรากฏอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ จากนั้นเลือกจังหวัดที่ต้องการใช้สิทธิ และสถานที่ที่สะดวกไปใช้สิทธิ เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มบันทึกข้อมูล
  5. กดยืนยันการลงทะเบียน
  6. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ให้พิมพ์หรือบันทึกไฟล์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร

  1. เลือกเมนู “นอกราชอาณาจักร” เลือกเมนู “ลงทะเบียนออนไลน์” และเลือกเมนู “ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร”
  2. เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน เลขประจําตัวประชาชน, เลขรหัสกำกับบัตร, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขหนังสือเดินทาง จากนั้นกดตรวจสอบข้อมูล
  3. เข้าสู่หน้าลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ลงทะเบียน ระบุข้อมูลการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้เรียบร้อย
  4. กดที่ปุ่ม “ตกลง” ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการบันทึกข้อมูล กด “ใช่” เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลและจะเข้าสู่หน้าพิมพ์เอกสาร หรือ “ไม่” เพื่อปิดหน้าต่างการยืนยัน
  5. เข้าสู่หน้าพิมพ์เอกสาร สามารถกดปุ่ม “พิมพ์เอกสาร” เพื่อพิมพ์เอกสาร PDF คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง / ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและขอกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย

ตรวจสอบการลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2569

สำหรับการตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 สามารถทำได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection และทำการกรอกเลขที่บัตรประชาชน

เมื่อกด “ตรวจสอบ” ระบบจะแสดงทั้งจังหวัดและเขตที่มีสิทธิเลือกตั้งในปัจจุบัน พร้อมทั้งแสดงจังหวัด เขต และสถานที่สำหรับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

ที่มา คณะกรรมการการเลือกตั้ง

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