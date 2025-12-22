กกต. เผย วิธี ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ในเขต นอกเขต นอกราชอาณาจักร ผ่านช่องทางไหน ทำอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
วันที่ 22 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่ วันที่ 8 ก.พ.2569 และกำหนด วันเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 1 ก.พ.2569 สำหรับผู้ที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งและผู้ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง แต่ไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ.2569
สำหรับการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า กกต.กำหนดไว้ว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 20 ธ.ค.2568 ถึงวันที่ 5 ม.ค.2569 ทั้ง เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต-นอกเขต และเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร
วิธีลงทะเบียนใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ดังนี้
- อายุ ไม่ตํ่ากว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
- มีสัญชาติไทย
- หาก เคย แปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
- ไม่ เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
- ไม่ อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
- ไม่ ถูกต้องคุมขังโดยหมายของศาล หรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
- ไม่ เป็นผู้วิกลจริตหรือฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ช่องทาง ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569
ลงทะเบียนเลือกตั้งหน้า 2569 ทำได้ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังต่อไปนี้
- การยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ในวันและเวลาราชการ (สำหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารลงทะเบียน ฯ ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร)
- การยื่นคำขอทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (สำหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารลงทะเบียน ฯ ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร)
- การยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติ ในวันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (สำหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารลงทะเบียนฯ นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร)
ขั้นตอนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ในเขต ทำอย่างไร
ผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ในเขตเลือกตั้ง สามารถเขียนรายละเอียดลงแบบคําร้องขอ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และยื่นคําขอลงทะเบียน ผ่าน 2 ช่องทาง
- ยื่นคําขอด้วยตนเอง (หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน) ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่
- ยื่นคําขอทางไปรษณีย์
สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ในเขต มีดังนี้
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
- คําสั่งของทางราชการ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐ
- แบบ ส.ส. 1/14
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขต มีขั้นตอนดังนี้
โดยผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขตเลือกตั้ง สามารถเขียนรายละเอียดลงแบบคำร้องขอ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นคำขอลงทะเบียน ผ่าน 3 ช่อทาง
- ยื่นคําขอด้วยตนเอง (หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน) ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่
- ยื่นคําขอทางไปรษณีย์
- ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต (หรือทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote)
เตรียมเอกสารอะไรบ้างที่จะใช้ในการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขต
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
- แบบ ส.ส. 1/15
หากลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องส่งเอกสาร แต่ต้องใช้ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรอกรายละเอียด
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกราชอาณาจักร
ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกราชอาณาจักร แบ่งเป็น 2 กรณี คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ต่างประเทศหรือนอกราชอาณาจักร หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะเดินทางไปต่างประเทศและไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ได้
โดยยื่นแบบคําร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมเอกสารแสดงตน เพื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ในวันและเวลาราชการ ณ สถานเอกอัครราชทูตแห่งเขตรับผิดชอบที่ตนมีถิ่นที่อยู่
เอกสารที่ต้องใช้
- หนังสือเดินทาง
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้ และมีเลขประจําตัวประชาชน
- แบบ ส.ส. 1/7 (นร)
กรณีอยู่นอกราชอาณาจักร สามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
- ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน
- ยื่นทางไปรษณีย์ ถึงสถานเอกอัครราชทูต
- ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต
กรณีอยู่ในประเทศไทยแต่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงการเลือกตั้ง ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
- ยื่นที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น
- ยื่นทางไปรษณีย์ ถึงสถานเอกอัครราชทูต
- ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต
กรณีลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องส่งเอกสาร แต่ต้องใช้ข้อมูลในบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการกรอกรายละเอียด
ทั้งนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร มี 3 วิธี คือ การลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้ง การลงคะแนนทางไปรษณีย์ และการลงคะแนนด้วยวิธีอื่น เช่น การจัดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขต-นอกราชอาณาจักร ผ่านทางออนไลน์ มีขั้นตอนอย่างไร
สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร สามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง คือ
โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามวันที่ กกต.กำหนด และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน
สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ดังนี้
- เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขต : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/
- เลือกตั้งล่วงหน้า นอกราชอาณาจักร : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/
หรือลงทะเบียนผ่านระบบ BORA Web Portal ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ที่เว็บไซต์ https://thportal.bora.dopa.go.th/ แล้วยืนยันตัวตนด้วยแอปพลิเคชัน ThaID
ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขต-นอกราชอาณาจักร จะต้องเตรียมข้อมูลดังนี้
- เลขประจําตัวประชาชน
- ชื่อ-นามสกุล
- วัน-เดือน-ปีเกิด
- หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน (Laser ID)
- เลขรหัสประจําบ้าน 11 หลัก (กรณีลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต)
- สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
- หมายเลขหนังสือเดินทาง (กรณีลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร)
ขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขตเลือกตั้ง
1.เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วเลือก “รายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง”
2.ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่
- กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
- ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน
3.เลือกบันทึกข้อมูล
4.เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่
- หากต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือกรายการกลับไปแก้ไขข้อมูล
5.หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว เลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อมูล
6.เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงแบบตอบรับ เป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 นอกเขต-นอกราชอาณาจักร ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ขั้นตอนดังนี้
นอกจากนี้ กกต. ยังเปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง และการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน โดยมีขั้นตอนดังนี้
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง
- เลือกเมนู “การเลือกตั้ง สส.” เลือกเมนู “วิธีการลงคะแนนก่อนวัน เลือกตั้ง”
- เลือกเมนู “นอกเขตเลือกตั้ง” เลือกเมนู “ลงทะเบียนออนไลน์” และเลือกเมนู “การลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต (dopa.go.th)”
- เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน เลขประจําตัวประชาชน, หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, Passport, เลขรหัสประจำบ้าน (11 หลัก) จากนั้นกดตรวจสอบข้อมูล
- ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลชื่อ – นามสกุล จังหวัดที่มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ปรากฏอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ จากนั้นเลือกจังหวัดที่ต้องการใช้สิทธิ และสถานที่ที่สะดวกไปใช้สิทธิ เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มบันทึกข้อมูล
- กดยืนยันการลงทะเบียน
- เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ให้พิมพ์หรือบันทึกไฟล์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร
- เลือกเมนู “นอกราชอาณาจักร” เลือกเมนู “ลงทะเบียนออนไลน์” และเลือกเมนู “ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร”
- เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน เลขประจําตัวประชาชน, เลขรหัสกำกับบัตร, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขหนังสือเดินทาง จากนั้นกดตรวจสอบข้อมูล
- เข้าสู่หน้าลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ลงทะเบียน ระบุข้อมูลการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้เรียบร้อย
- กดที่ปุ่ม “ตกลง” ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการบันทึกข้อมูล กด “ใช่” เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลและจะเข้าสู่หน้าพิมพ์เอกสาร หรือ “ไม่” เพื่อปิดหน้าต่างการยืนยัน
- เข้าสู่หน้าพิมพ์เอกสาร สามารถกดปุ่ม “พิมพ์เอกสาร” เพื่อพิมพ์เอกสาร PDF คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง / ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและขอกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย
ตรวจสอบการลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2569
สำหรับการตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 สามารถทำได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection และทำการกรอกเลขที่บัตรประชาชน
เมื่อกด “ตรวจสอบ” ระบบจะแสดงทั้งจังหวัดและเขตที่มีสิทธิเลือกตั้งในปัจจุบัน พร้อมทั้งแสดงจังหวัด เขต และสถานที่สำหรับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
ที่มา คณะกรรมการการเลือกตั้ง