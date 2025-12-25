ประชาธิปัตย์ เปิดรายชื่อผู้สมัครสส.ภาคเหนือ สุดเซอร์ไพรส์ พิธีกรข่าวชื่อดัง นารากร ติยายน สวมเสื้อ ปชป.ชิงสส.เขต 1 เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2568 นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคพื้นที่เหนือ เปิดเผยว่า ในส่วนผู้สมัครสส.ภาคเหนือ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพรรค เรียบร้อยแล้ว มีดังนี้

กําแพงเพชร
เขตเลือกตั้งที่ 1 น.ส.นันทิตา โต๊ะดอนทอง
เขตเลือกตั้งที่ 2 น.ส.กาญจนา เสือจู
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายนพพล ศรีแปงวงค์
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายพลเดช ศรีแปงวงค์

เชียงราย
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายไอใจ ปู่หมื่อ
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายหาญ ดอนลาว
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายเรืองฤทธิ์ พวกอินแสง
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายสหการ เขื่อนแปด
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายสุรชาติ ผิวแดง
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายกฤษฎ์ชัยณัช วงศ์สมพฤกษ์
เขตเลือกตั้งที่ 7 ร.ต.อ.ดอน สมควร

เชียงใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 1 น.ส.นารากร ติยายน
เขตเลือกตั้งที่ 2 พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายศักดิ์สุบรรณ คันธา
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายจิรวัฒน์ อริยคงพันธุ์
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายสุรเวศม์ รินแก้ว
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายอุทิศ สายดวงแก้ว
เขตเลือกตั้งที่ 7 นายเกรียงกมล ศรีมา
เขตเลือกตั้งที่ 8 นายชัยวัฒน์ เชื้อสกุล
เขตเลือกตั้งที่ 9 นายณรงค์ ภูอิทธิวงศ์
เขตเลือกตั้งที่ 10 นายชาตรี หล้าพระบาง

ตาก
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายวริศ มีไชโย
เขตเลือกตั้งที่ 2นายสราวุธ หาญเมืองใจ
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายสนงาน ใจยาเก๋

นครสวรรค์
เขตเลือกตั้งที่ 1 น.ส.อรุณี ไพรสิงห์
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายนัยศาลิน ถนอมมิตรวัฒนา
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายมารุต โมราสุข
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายกฤต ชูชาติ ติดต่อ
เขตเลือกตั้งที่ 5 นางคณิฎฐ์ษา ทองวงศ์พิทักษ์
เขตเลือกตั้งที่ 6 น.ส.สิริรักษ์ บัณฑิตศิละศักดิ์

น่าน
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายเสกสรรค์ คันทะมูล
เขตเลือกตั้งที่ 2 นางจรวยพร อินสาคํา
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายเรืองเดช จอมเมือง

พะเยา
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายฉัตรชัย ใจเย็น
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายคมสันต์ เมืองอินทร์ ฃ
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายสุรพล เต็มสวัสดิ์

พิจิตร
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายชนกฤดิ โหมอ่อน
เขตเลือกตั้งที่ 2 นางบัวลอย โพธิ์หลาย
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายลิขิต มุกดา

พิษณุโลก
เขตเลือกตั้งที่ 1 น.ส.นิรัญ ดอนสุวรรณ
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายธนกร ภักดีโต
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายวิมล สารมะโน
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายเฉลา บดีรัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายสมศักดิ์ ชุ่มกลัด

เพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายธนเดช หินวิเศษ
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายประเสริฐ ฤทธิ์คุ้ม
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายธนาดร หลิมเจริญ
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายภาณุวัฒน์ หาญเชิงชัย
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายธีรศาสนติ์ ทัศน์สุวรรณ
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายศุภกิตติ์ คําดี

แพร่
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายธีรพล พรเสาวลักษณ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายราชสิทธิ์ มิ่งปรีชา
เขตเลือกตั้งที่ 3 นางพรรณพร สีใหม่

แม่ฮ่องสอน
เขตเลือกตั้งที่ 1 ว่าที่ ร.ต.สุรพล ต๊ะวิชัย
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายภานุวัฒน์ คงมีความดี

ลําปาง
เขตเลือกตั้งที่ 1 น.ส.อมลยา เจนตวนิชย์
เขตเลือกตั้งที่ 2 น.ส.วิชุดา ว่องวัฒนวิโรจน์
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายธนภัทร ศรีปินตา
เขตเลือกตั้งที่ 4 น.ส.สรินทิพย์ วงศ์วรกุลกิจ

ลําพูน
เขตเลือกตั้งที่ 1 น.ส.พัชราภรณ์ เอื้องฟ้า
เขตเลือกตั้งที่ 2 ว่าที่ ร.ต.หญิงชนิสรา ขว้างทา

สุโขทัย
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายชาญกิจ จํารัสศรี
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายพัฒ ต้ังเบญจผล
เขตเลือกตั้งที่ 3 นางชาลิสา กันเพ็ง
เขตเลือกตั้งที่ 4 น.ส.ดรุณี ขําดอน

อุตรดิตถ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอาณัติ วงค์สถาน
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายประสิทธิ์ คลังสีดา
เขตเลือกตั้งที่ 3 น.ส.อรกัญญา ดีมาก

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