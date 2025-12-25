“เท้ง” โพสต์ภาพ ส.ค.ส.2569 เป็นการ ส่งความสุข ผ่าน 15 นโยบายของพรรคประชาชน โดยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของนโยบายในการเลือกตั้งครั้งนี้
วันที่ 26 ธ.ค.2568 เฟซบุ๊ก ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut หัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ภาพ ส.ค.ส.2569 พร้อมข้อความ “ผมขอส่ง #นโยบายที่ใช่ให้คนที่ชอบ ไม่ใช่แค่เพราะเทศกาลปีใหม่กำลังจะมาถึง แต่เพราะผมอยากบอกกับทุกคนว่า
ทุกคนมีตัวตน ทุกคนมีความสำคัญ และทุกคนสมควรอยู่ในสังคมที่เป็นธรรม มาช่วยกันทำให้นโยบายเหล่านี้เกิดขึ้นจริงนะครับ ส่ง #นโยบายที่ใช่ให้คนที่ชอบ แล้วมาเปลี่ยนประเทศไปด้วยกันครับ”
ซึ่งเป็นการส่งความสุข ผ่านนโยบายของพรรคประชาชน ด้วยรูปแบบของ ส.ค.ส. เขียนข้อความว่า
- คูปองเปิดโลก คูปองเปิดโลก 2,000 บาท/คน/ปี มอบอิสระให้เยาวชนเลือกเรียนตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นดนตรี ศิลปะ ค่ายทักษะ หรือคอร์สออนไลน์ โดยรัฐทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ – ขอบคุณ นักเรียนไทย คนรุ่นใหม่ที่กล้าคิด กล้าถาม และไม่หยุดฝืน มาร่วมกันผลักดันประเทศให้ดีกว่าที่เป็นอยู่กันครับ
- พ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ คืนอำนาจสู่โรงเรียน คืนเวลาให้ ครู คืนความสุขให้ผู้เรียน ออก พ.ร.บ.การศึกษาใหม่ กระจายอำนาจให้โรงเรียบอิสระ รับประกันเรียนฟรีจริง คืนครูสู่ห้องเรียน ดึงท้องถิ่นร่วมจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียน – ขอบคุณคุณครูไทย ที่ตั้งใจสอนเด็กให้คิดเป็น เคารพกัน และเติบโตอย่างมีศักดิ์ศรี มาร่วมกันสร้างประเทศที่ให้คุณค่ากับการศึกษาไปด้วยกันนะครับ
- แก้หนี้สิน คืนชีวิตใหม่เกษตรกรไทย อายุ 70 ปลดหนี้ทันที ลดหนี้ 20% เมื่อลงทุนระบบน้ำหรือปลูกป่า และคืนดอกเบี้ย 10% ให้คนจ่ายดี เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรไทยให้ไร้หนี้และยั่งยืน – ขอบคุณเกษตรกรไทย ที่ทำให้อาหารบนโต๊ะของพวกเราดีและปลอดภัย มาร่วมกันสร้างประเทศที่เกษตรกรมีชีวิตที่มั่นคง
- ออกเอกสารรับรองสิทธิชุมชน แก้ปมพื้นที่ทับซ้อนรัฐ-ป่า แก้กฎหมายจบข้อพิพาทที่ดิน 50 ปี ให้อำนาจท้องถิ่นออกเอกสารรับรองสิทธิชุมชน ยุติดำเนินคดีคนจน กันนอมินีต่างชาติถือครองที่ดิน – ขอบคุณกลุ่มชาติพันธุ์ที่รักษาอัตลักษณ์และวัฒนธรรม มาร่วมกันสร้างประเทศที่เคารพความหลากหลายด้วยกันนะครับ
- อุตสาหกรรมหนังไทยสู่หัวใจเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกเลิกเซ็นเซอร์หนัง ปฏิรูปการจัดเรตติ้ง ปรับปรุงสิทธิแรงงานคนกองถ่ายให้มีมาตรฐาน สนับสนุนโรงหนังขนาดเล็กทั่วประเทศ ส่งออกวัฒนธรรมไทยสู่สากลอย่างเป็นระบบ – ขอบคุณศิลปินไทย ที่สะท้อนสังคมผ่านงานสร้างสรรค์ มาร่วมกันขยายพื้นที่เสรีภาพให้ประเทศนี้กันครับ
- นิรโทษกรรมประชาชนคดีการเมือง ผลักดันนิรโทษกรรมคดีการเมืองประชาชนทุกกลุ่ม ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน คืนสิทธิให้ผู้เห็นต่าง แต่ไม่นิรโทษคนทำรัฐประหาร เจ้าหน้าที่ที่สลายการชุมนุมเกินกว่าเหตุ – ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่าน ผมทราบดีว่าทุกวินาทีของท่านที่สูญเสียอิสรภาพนั้นสำคัญเพียงใด เราจะพยายายามถึงที่สุด เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากนักโทษทางความคิด
- หวยใบเสร็จ เพิ่มแต้มต่อให้ SMEs จัดทำหวยใบเสร็จกระตุ้นยอดขาย SMES เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ซื้อ-ผู้ขาย เพื่อดึงธุรกิจเข้าระบบภาษีและสร้างแต้มต่อให้ธุรกิจรายย่อยแข่งขันได้ – ขอบคุณ SMEs ไทยที่กล้าลงมือทำ และไม่ยอมแพ้ มาร่วมกันสร้างประเทศที่โอกาสไม่กระจุกอยู่กับคนไม่กี่กลุ่มกันครับ
- มีส้ม ไม่ทนโกง: ปิดทุกช่องโหว่ แก้โกงให้ถึงราก สร้างระบบที่คนโกงไม่ได้ โดยเปิดเผยข้อมูลรัฐเป็นหลัก ใช้เทคโนโลยีลดการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ และสร้างกลไกตรวจสอบที่เข้มแข็งเพื่อลดโอกาสการทุจริต สร้างสังคมปลอดคอร์รัปชัน – ขอบคุณเจ้าหน้าที่รัฐไทยทุกท่านที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ มาร่วมกันสร้างรัฐที่รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงด้วยกัน
- ปฏิรูปชายแดนด้วยระบบบัญชาการเดียว แยกงานบังคับใช้กฎหมายและบริการ เพื่อสกัดภัยคุกคาม พร้อมอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนไทย – ขอบคุณ พี่น้องทหารชายแดน ที่ช่วยกัน สู้กับภัยคุกคาม และขอส่งกำลังใจไปยังผู้อพยพพทุกท่าน มาร่วมกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างถาวร ด้วยมือของทุกท่าน
- ออกกฎหมายต่อต้านการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP) ยกเลิกโทษจำคุกฐานหมิ่นประมาท เปลี่ยนเป็นโทษปรับ เพื่อป้องกันการใช้คดีอาญาคุกคามประชาชน สื่อ และนักกิจกรรมที่วิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างสุจริต – ขอบคุณนักข่าว และสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ และยืนอยู่กับข้อเท็จจริง มาร่วมกันสังคมที่สร้างสรรค์ด้วยกันครับ
- การปฏิรูประบบบริหารจัดการของสปสช. แก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ปฏิรูปโครงสร้างคณะกรรมการให้ยึดโยงพื้นที่และภาคประชาชน พร้อมวางระบบงบประมาณบัฟเฟอร์รองรับค่าใช้จ่ายคลาดเคลื่อน เพื่อความมั่นคงของระบบบัตรทองในระยะยาว – ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ยืนอยู่แนวหน้าในทุกวิกฤต มาทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศเข้มแข็งขึ้นกันครับ
- ยกระดับ อสม. สู่ “แนวหน้าสุขภาพ” ยกระดับ อสม. 1 แสนคนเป็น “แนวหน้าสุขภาพ” เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น แม่และเด็ก สุขภาพจิต และกายภาพบำบัด พร้อมค่าตอบแทน 8,000-10,000 บาทต่อเดือนตามภาระงานจริง – ถึง ผู้พิการมาร่วมกันสร้างประเทศที่ทุกคนเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียม
- สร้างระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะยาว (Long Term Care) เตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัยด้วยระบบ Long-Term Care ที่ยืดหยุ่น ลดการพึ่งพิงครอบครัวเพียงอย่างเดียว และสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลระยะยาวที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ผ่าน อปท. – ขอบคุณผู้สูงอายุ ที่สร้างประเทศมาก่อนเรา ได้เวลาทำให้ประเทศนี้ดูแลผู้สูงวัยอย่างมีศักดิ์ศรี
- ค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มทุกปีตามค่าครองชีพ กำหนดสูตรค่าจ้างมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ บังคับปรับขึ้นขึ้นทุกปีตามภาวะเศรษฐกิจ เพื่อให้แรงงานไทยดูแลครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี – ขอบคุณแรงงานไทย ที่ร่วมกันสร้างสรรค์โลกนี้ขึ้นมา พรรคประชาชนจะยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล
- จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ฉบับประชาชน จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อออกแบบสถาบันการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชน ยกเครื่ององค์กรอิสระ และยุติการสืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหารอย่างถาวร – ขอบคุณประชาชนผู้ไม่ยอมแพ้ทุกคน ที่ยังเชื่อว่าประเทศนี้ดีกว่านี้ได้ มาร่วมกันเปลี่ยนประเทศให้ดีขึ้นไปด้วยกันนะครับ
นอกจาก 15 นโยบายที่โพสต์ผ่าน ส.ค.ส.แล้ว ทางพรรคประชาชน ยังนำเสนอนโยบายในการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งหมด คือนโยบายและแผนงานสำหรับการบริหารประเทศ ผ่านทาง election69.peoplesparty.or.th อีกด้วย