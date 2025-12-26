ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ พรรคการเมือง สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง โดยมีผลบังคับใช้แล้ว เผยสาเหตุ

วันที่ 26 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพลังสหกรณ์ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ความว่า

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังสหกรณ์

ต่อมานายทะเบียนได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

ให้ พรรคการเมือง สิ้นสภาพ

นายอดิศักดิ์ ฟักแฟง หัวหน้าพรรคพลังสหกรณ์ ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้เลิกพรรคพลังสหกรณ์ ตามข้อ 123 และข้อ 124 ของข้อบังคับพรรคพลังสหกรณ์ พ.ศ. 2561

กรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้พรรคพลังสหกรณ์สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้ พรรคพลังสหกรณ์สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พรรคการเมือง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ พรรคการเมือง สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

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