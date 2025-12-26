ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ พรรคการเมือง สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง โดยมีผลบังคับใช้แล้ว เผยสาเหตุ
วันที่ 26 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพลังสหกรณ์ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ความว่า
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังสหกรณ์
ต่อมานายทะเบียนได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น
ให้ พรรคการเมือง สิ้นสภาพ
นายอดิศักดิ์ ฟักแฟง หัวหน้าพรรคพลังสหกรณ์ ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้เลิกพรรคพลังสหกรณ์ ตามข้อ 123 และข้อ 124 ของข้อบังคับพรรคพลังสหกรณ์ พ.ศ. 2561
กรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้พรรคพลังสหกรณ์สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้ พรรคพลังสหกรณ์สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา