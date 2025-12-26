อนุทิน ขอรอฟังผลเจรจา จีบีซี ก่อนนำเข้าที่ประชุมสมช.วันนี้ ลั่นไทยกำลังสถาปนาบูรณภาพแห่งดินแดน บอกอะไรเป็นของเรา ก็ต้องเป็นของเรา
เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 26 ธ.ค.2568 ที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ติดตามความคืบหน้าของการประชุมคณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไป (GBC) ว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว
การประชุมดังกล่าวมี พล.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะประธานเลขานุการ GBC ฝ่ายไทย กำลังเจรจาอยู่ ซึ่งเรียนกลับมาว่า หากทุกอย่างเรียบร้อย ก็จะต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมสมช. เพื่อให้รมว.กลาโหม สามารถไปร่วมลงนามได้
เมื่อถามว่าจะได้ข้อสรุปหรือไม่ เพราะทางกัมพูชาต้องการจะให้เข้าสู่ข้อตกลงเดิมในปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ นายกฯ กล่าวว่า ข้อตกลงปฏิญาณกัวลาลัมเปอร์ไม่มีอะไรที่เสียหาย เช่น การถอนทหาร ถอนจุดไหน ถอนอย่างไร ได้ให้นโยบายไปว่า ฝ่ายไทยไม่ได้เป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ แต่ไทยถูกยิงเข้ามาตลอด ดังนั้น การถอน การหยุดก็ขอสงวนสิทธิ์ในการดูว่า กัมพูชาถอนไปสักพักหนึ่ง ไทยก็จะถอน
เมื่อถามว่าหากยึดตามข้อตกลงปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ ฝ่ายไทยต้องมีการถอนกำลังมาสู่พื้นที่ที่เรายึดได้หรือไม่ นายกฯระบุว่า ไม่มีตรงไหนที่มีการเขียนแบบนั้น เราไม่ได้ยึด แต่เราสถาปนาความมั่นคง และอธิปไตย สถาปนาบูรณภาพแห่งแผ่นดินบนพื้นที่ของเรา
สื่อจะถามแบบนี้ไม่ได้ ถามแบบนี้ประชาชนเข้าใจผิดทั้งหมดเลย แล้วจะทำให้การเจรจาลำบาก อะไรเป็นของเราก็ต้องเป็นของเรา
เมื่อถามว่าช่วงการประชุม GBC กัมพูชาก็ยังมีการเข้ามาวางทุ่นระเบิดบริเวณประสาทตาควาย ที่ไทยสถาปนาพื้นที่แล้ว นายกฯ กล่าวว่า กัมพูชาวางไว้นานแล้ว มันถึงอยู่ในข้อ 2 ของข้อตกลงปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ ที่จะต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขออย่าไปย้ำ เพราะเราไม่ต้องการเสียพื้นที่แม้แต่นิ้วเดียว อย่าว่าแต่ขาเลย นี่คือสิ่งที่เราแสดงความเป็นประเทศไทยอยู่ ไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรก็ทำ