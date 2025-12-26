สมช. จ่อชง ครม.​ เพิ่ม​งบเยียวยา​ ประชาชน-เจ้าหน้าที่ จากเหตุปะทะ ชายแดนไทย​-กัมพูชา​ รอบ​ 2 ​วงเงิน​ 577 ล้านบาท​ เคาะ 30 ธ.ค.นี้

เมื่อเวลา 17.20 น. วันที่ 26 ธ.ค. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ​ (สมช.) แถลงภายหลังการประชุมสมช.ครั้งที่​ 18/2568​ ว่า​ วันนี้ที่ประชุม สมช.มีการทบทวนหลักเกณฑ์ เยียวยาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อจะได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชน ตำรวจ​ และทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตรวดเร็วขึ้น โดยจะมีกระบวนการที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ได้มีการเสนอให้มีการเพิ่มกรอบวงเงินในการสนับสนุนเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จำนวนเงิน 577,300,000 บาท ซึ่งเป็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ในรอบที่ 2 โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี​ (ครม.) เห็นชอบในวันอังคารที่​ 30 ธ.ค.​นี้

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