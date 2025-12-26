‘สุชาติ’ เตรียมลงสมัคร สส.ชลบุรี เขต 1 ด้าน ‘ไอซ์ รักชนก’ ไปเมืองชลด้วย หลัง วรท ศิริรักษ์ เจ้าของพื้นที่เดิม ลงสมัครในนามพรรคประชาชนเหมือนกัน
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งว่า จะเดินทางไปสมัครรับเลือกตั้ง สส.ชลบุรี เขต 1 ด้วยตนเอง พร้อมระบุดังนี้
“ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหน ใจที่รับใช้ชาวชลบุรีไม่เคยเปลี่ยนครับ พรุ่งนี้วันที่ 27 ธ.ค. 2568 เวลา 08.30 น. ผมจะเดินทางไปลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.ชลบุรี เขต 1 เพื่อขออาสาเดินหน้ารับใช้พี่น้องทุกคนครับ แล้วพบกันที่เทศบาลบ้านสวนนะครับ ศาลาประชาคมเทศบาลนครบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี”
ด้าน น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “จับเบอร์ สส.เขต วันพรุ่งนี้ไอซ์ไป ‘ชลบุรี’ อยากเจออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยุคที่ สปส. ลงทุนตึก SKYY9 7000 ล้าน เห็นว่ารอบนี้พี่เฮ้งลงชลบุรี เขต 1 เผื่อถามว่ารอบนี้ถ้าได้เป็นรัฐบาล อยากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอะไร”
สำหรับพื้นที่ เขต 1 ชลบุรี ในการเลือกตั้งปี 2566 ผู้ชนะคือ นายวรท ศิริรักษ์ จากพรรคก้าวไกล ซึ่งหนนี้เจ้าตัวยังลงป้องกันแชมป์เช่นเดิมในนาม พรรคประชาชน