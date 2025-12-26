‘สุชาติ’ เตรียมลงสมัคร สส.ชลบุรี เขต 1 ด้าน ‘ไอซ์ รักชนก’ ไปเมืองชลด้วย หลัง วรท ศิริรักษ์ เจ้าของพื้นที่เดิม ลงสมัครในนามพรรคประชาชนเหมือนกัน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งว่า จะเดินทางไปสมัครรับเลือกตั้ง สส.ชลบุรี เขต 1 ด้วยตนเอง พร้อมระบุดังนี้

“ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหน ใจที่รับใช้ชาวชลบุรีไม่เคยเปลี่ยนครับ พรุ่งนี้วันที่ 27 ธ.ค. 2568 เวลา 08.30 น. ผมจะเดินทางไปลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.ชลบุรี เขต 1 เพื่อขออาสาเดินหน้ารับใช้พี่น้องทุกคนครับ แล้วพบกันที่เทศบาลบ้านสวนนะครับ ศาลาประชาคมเทศบาลนครบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี”

ด้าน น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “จับเบอร์ สส.เขต วันพรุ่งนี้ไอซ์ไป ‘ชลบุรี’ อยากเจออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยุคที่ สปส. ลงทุนตึก SKYY9 7000 ล้าน เห็นว่ารอบนี้พี่เฮ้งลงชลบุรี เขต 1 เผื่อถามว่ารอบนี้ถ้าได้เป็นรัฐบาล อยากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอะไร”

สำหรับพื้นที่ เขต 1 ชลบุรี ในการเลือกตั้งปี 2566 ผู้ชนะคือ นายวรท ศิริรักษ์ จากพรรคก้าวไกล ซึ่งหนนี้เจ้าตัวยังลงป้องกันแชมป์เช่นเดิมในนาม พรรคประชาชน

Screenshot

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง โพสต์ผลคำพิพากษา ถูกฟ้อง 100 ล้าน
2

มาแล้ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 16 ก.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
3

หมอช้าง เผยดวงเดือนก.ค. ราศีมาแรงเรื่องโชคลาภ ราศีมีข่าวดีจับเงินก้อนใหญ่ ราศีระวังเรื่องงาน
4

เปิดช่องทางชมสด VNL 2026 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติตุรกี สถิติพบกัน 5 นัดหลังแพ้รวด 
5

2 หนุ่มต่างชาติ ก้มกราบพนักงาน ตอบแทนความอร่อย กำลังจะกลับประเทศ หลังฝากท้องประจำ
6

ระทึก! พายุฝนถล่ม เสียงไม้ลั่น เรือนร้านอาหารพังถล่ม ทับลูกค้าบาดเจ็บหลายราย
7

เนเน่ ฟีเวอร์ คนแห่ดูแน่นตลาด หลังเพิ่งสร้างชื่อบนเวที AGT กลับมาเล่นเปิดหมวกที่ภูเก็ต
8

เลขเด็ดต้นมะเดื่อโค่นทับ สะพานพญานาค เกาะคำชะโนด ส่องเลขธูป
9

เป๊ก สัณณ์ชัย โพสต์เดียวสะดุ้ง แฟนๆบอกถูกใจรอสิ่งนี้เลย วัน อยู่บำรุง ก็มาเมนต์
10

หวย AI ส่องเลขเด็ด 16 กรกฎาคม 2569 คำนวณสถิติหวยย้อนหลัง-เลขเด็ด 1/7/69