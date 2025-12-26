สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต สส.บัญชีรายชื่อ และบัตรออกเสียงประชามติแบบประเด็นเดียว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ และบัตรออกเสียงประชามติ ดังนี้

1. ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
2. ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
3. ตัวอย่างบัตรออกเสียงประชามติแบบประเด็นเดียว

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วน 1444

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