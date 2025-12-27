‘อภิสิทธิ์’ นำทีมผู้สมัครสส.กทม. 33 เขต พรรคประชาธิปัตย์ สมัครรับเลือกตั้ง 2569 แบบแบ่งเขตวันแรก ยอมรับมีคนครองพื้นที่อยู่ แต่ไม่มีใครผูกขาดพื้นที่ได้
วันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นำทีมผู้สมัครสส. แบบแบ่งเขต ทั้ง 33 เขต ของกทม. สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเป็นวันแรก
นายอภิสิทธิ์ เปิดเผยว่า พรรคประชาธิปัตย์ เรามีความพร้อม และผู้สมัครที่เราเปิดตัวไป ก็เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง ๆ เป็นคนใหม่ที่เข้ามาเป็นส่วนใหญ่ และได้ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่มาสมัครตามขั้นตอนของกฎหมาย และหลังจากนี้เราก็พร้อมเดินหน้าเต็มที่
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รับมีคนครองพื้นที่อยู่ แต่ไม่มีใครผูกขาดได้
ทั้งนี้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่มีผู้ประสงค์ลงสมัครมากที่สุด เป็นเรื่องที่รองหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการสรรหาใช้เวลาในการกลั่นกรองค่อนข้างละเอียด สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องจบที่แนวคิด และนโยบายของพรรค ที่จะมาตอบโจทย์ของคนกรุงเทพ
ไม่เพียงแต่เรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจร ฝุ่น ที่จะต้องทำให้เป็นระบบมากขึ้น เรื่องเศรษฐกิจ ที่จะทำให้คนที่ทำงานมีรายได้มากขึ้น และใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างรายได้สำหรับพี่น้องที่อยู่ในเมือง
ส่วนความคาดหวังในพื้นที่ กทม. เพราะก่อนหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นเจ้าของพื้นที่มาก่อน นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีคนครองพื้นที่อยู่ และพูดเสมอว่าไม่มีใครผูกขาดพื้นที่ได้ ก็ต้องแข่งขันกันไป ตอนนี้อาจจะเร็วเกินไปที่จะประเมิน แต่ที่ผ่านมาในช่วง 2 เดือน ก็ได้รับการต้อนรับที่ค่อนข้างโอเค
เมื่อถามว่า มีการประเมินหรือไม่ว่า หลังจากที่ตัวเองกลับมาเป็นหัวหน้าพรรค คะแนนนิยมของพรรคเป็นอย่างไร นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เราอย่าประเมินเองเลย ดูจากการที่มีการสำรวจความคิดเห็นที่เป็นวิทยาศาสตร์ดีกว่า ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางที่ดี
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