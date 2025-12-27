“นายกฯอนุทิน” แจ้ง กองทัพ บรรลุเป้าหมาย สถาปนาบูรณภาพแห่งดินแดนแล้ว ย้ำไทยใช้หลักการทหาร-การทูต แก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน”หวัง อี้” จ่อเชิญไทยหารือจีน ที่คุนหมิง 29ธ.ค.นี้
27 ธ.ค. 68 – ที่ศาลหลักเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีเสียงสะท้อนที่ประชาชนไม่อยากให้ลงนาม Joint Statement เหตุมองกัมพูชาไว้ใจไม่ได้ ว่า การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นไปตามขั้นตอน แต่การดำเนินการทั้งหลายกองทัพมีขั้นตอนอยู่แล้ว และรัฐบาลให้การสนับสนุนเต็มที่
เมื่อถามถึงรายงานล่าสุดของสถานการณ์ชายแดน นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้ได้รับรายงานว่า กองทัพ ได้สถาปนาบูรณภาพแห่งดินแดนในทุกพื้นที่ ซึ่งอยู่ในแผนเป็นที่เรียบร้อย ส่วนเรื่องการดำเนินการด้านการทูต เป็นเรื่องของ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) ซึ่งได้ดำเนินการไปตามกำหนดการที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมรมว.ต่างประเทศอาเซียน
ส่วนที่ 29 ธ.ค. นี้ รัฐบาลจีน โดย นายหวัง อี้ รมว.ต่างประเทศจีน ขอเชิญให้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ไปร่วมหารือที่นครคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น เรื่องฝ่ายทหารกองทัพเป็นคนดำเนินการ เรื่องการต่างประเทศเป็นของกระทรวงการต่างประเทศ ที่เห็นว่า ควรจะทำ
เมื่อถามว่า เมื่อวาน (26 ธ.ค.) ที่มีการปะทะกันรุนแรงบริเวณชายแดน นายอนุทิน กล่าวว่า การปะทะเกิดขึ้นตลอด เพราะเราต้องรักษาอธิปไตย และเป็นการตอบโต้ตามหลัก Rule of Engagement พร้อทย้ำว่า ไทยยึดถือข้อตกลงทุกข้อมาโดยตลอด ไม่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าไปรุกรานประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใด เพียงแต่รักษาอธิปไตยของไทยอย่างเต็มที่ ซึ่งจุดนี้เราแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า อธิปไตยของประเทศไทย ไม่มีใครล่วงล้ำได้
อย่างที่ ตนพูดเสมอว่า “ตารางนิ้วเดียวก็ไม่เสีย” ซึ่งรัฐบาลก็ดำรงหลักการนี้ได้อยู่ ไม่มีต่างชาติคนไหนที่รุกรานเข้ามาได้ นอกจากนี้ เรายังนำสิ่งที่เคยถูกล่วงล้ำกลับเข้ามาได้ สถาปนาบูรณภาพแห่งดินแดนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ประชาชนเข้าใจด้วยว่า ตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายของ กองทัพ และ รัฐบาล แล้ว
เมื่อถามว่า ประเมินสถานการณ์แล้วจะไม่กระทบการเลือกตั้งใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ชายแดนออกมาแล้ว ซึ่งรัฐบาลก็ให้ความร่วมมือ
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