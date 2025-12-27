กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา วันที่ 26 ธ.ค. ในหลายพื้นที่ยังตึงเครียด ศรีสะเกษปะทะหนัก ไทยคุมพื้นที่หลักได้ทั้งหมด

27 ธันวาคม 2568 – กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา วานนี้ ( 26 ธ.ค.68 ) ยังคงมีความตึงเครียดหลายจุด โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเกิดการปะทะด้วยอาวุธยิงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กองกำลังฝ่ายไทย ยังสามารถควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญไว้ได้

ส่วน ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ช่องบกและช่องอานม้า ฝ่ายไทยวางกำลังตรึงตลอดแนว พร้อมเร่งสร้างที่กำบังแข็งแรงในจุดยุทธศาสตร์สำคัญ รวมถึงดำเนินการเคลียร์และทำลายบังเกอร์ของฝ่ายกัมพูชา เพื่อสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่

กองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 สรุปปะทะชายแดน ยังตึงเครียด ศรีสะเกษหนัก ไทยคุมพื้นที่หลักได้ทั้งหมด

ด้าน ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ หลายพื้นที่เกิดการปะทะหนาแน่น โดยเฉพาะแนวซำแต–โดนตวล–ภูผี–สัตตะโสม–พนมประสิทธิโส–ช่องตาเฒ่า ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธยิงสนับสนุนหลายประเภทเป็นระยะ ขณะที่ฝ่ายไทยใช้อาวุธยิงสนับสนุนและโดรนตอบโต้ทันที ไม่พบการรุกภาคพื้นขนาดใหญ่ช่วงค่ำตรวจพบขบวนรถฝ่ายกัมพูชาจำนวน 5 คัน และถูกฝ่ายไทยใช้อาวุธยิงสนับสนุนทำลาย

สำหรับพื้นที่ ผามออีแดง-ห้วยตามาเรีย นับเป็นจุดปะทะหลักของวัน มีการยิงปืนใหญ่ตั้งแต่เช้ามืดต่อเนื่องตลอดวัน ฝ่ายกัมพูชาใช้จรวด BM-21 ยิงเข้ามา ขณะที่ฝ่ายไทยยิงตอบโต้ ทำลายที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้าม มีกำลังพลฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ด แต่ยังคงควบคุมพื้นที่ไว้ได้

กองทัพภาคที่ 2 สรุปปะทะชายแดน ยังตึงเครียด ศรีสะเกษหนัก ไทยคุมพื้นที่หลักได้ทั้งหมด

ส่วน พื้นที่ภูมะเขือ-ช่องโดนเอาว์-พลาญยาว-พลาญหินแปดก้อน ฝ่ายกัมพูชายิงจรวด BM-21 เข้ามา ก่อนที่ฝ่ายไทยจะใช้โดรนโจมตีเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่พื้นที่ช่องสะงำยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่สำคัญ

ด้าน ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ หลายพื้นที่ยังคงเป็นการตรึงกำลังและเสริมความมั่นคง ฝ่ายไทยใช้ปืนใหญ่ยิงข่มเป้าหมายทางทหารเป็นระยะ แม้ตรวจพบการยิง BM-21 ในบางจุด แต่ยังไม่พบการเข้าตีประชิดพื้นที่ตาเมือนธม เกิดการปะทะด้วยอาวุธปืนเล็กอย่างหนาแน่น ฝ่ายกัมพูชาใช้รถถังและจรวด BM-21 พร้อมตรวจพบโดรนจำนวนมากบินเหนือพื้นที่ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ในการควบคุมของฝ่ายไทย

ชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ช่องสายตะกู เกิดการปะทะในช่วงเช้า ฝ่ายไทยใช้อาวุธยิงสนับสนุนข่มที่ตั้งฝ่ายกัมพูชา ซึ่งมีการยิงตอบโต้กลับมาในพื้นที่

ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ส่วนหลัง พบกระสุนและจรวดจากการยิงของฝ่ายกัมพูชาตกในเขตชุมชนหลายแห่ง ทั้งในจังหวัดศรีสะเกษและสุรินทร์ โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิด

รายงานข่าวจาก กองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยอีกว่า ช่วงกลางคืนที่ผ่านมา ยังคงมีการประทะกันอยู่โดย ฝ่ายกัมพูชาได้ยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 เข้า มาอย่างต่อเนื่องตลอดคืนถึงช่วงเช้า โดยทางฝ่ายไทยได้ตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ เพื่อทำลายเป้าหมายทางทหารฝ่ายกัมพูชา และไทยยังได้ใช้อากาศยาน เข้าไปทำลายพื้นที่เป้าหมายตัดเส้นทางลำเลียงกำลังพลและอาวุธยุทธโธปกรณ์ของฝ่ายกัมพูชา

อ่านข้อมูลเพิ่ม: กองทัพภาคที่ 2 – https://web.army2.mi.th/

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