ร้อยเอ็ดคึกคัก พี่น้องสินธุไพร จิราพร-ชญาภา บ้านใหญ่ร้อยเอ็ด ได้เบอร์ 6 ทั้งคู่ ผู้สมัคร-กองเชียร์แน่นพื้นที่ กกต.ยืนยันโปร่งใส เป็นธรรม 100%
วันที่ 27 ธ.ค.68 บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขต วันแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปอย่างคึกคัก ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีผู้สมัครจากหลากหลายพรรคการเมือง พร้อมกองเชียร์ เดินทางมารอสมัครตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อจับจองลำดับการสมัครในแต่ละเขตเลือกตั้ง
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. บริเวณสถานที่รับสมัครเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการแข่งขันทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ กองเชียร์จากแต่ละพรรคส่งเสียงให้กำลังใจ ชูป้ายเชียร์ สร้างสีสันและสะท้อนถึงความพร้อมของทุกพรรคในการเข้าสู่สนามเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ในส่วนของการดำเนินงาน มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร การจัดลำดับคิว ไปจนถึงการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งพรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคกล้าธรรม พรรคประชาชน เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้า
โดยเขตที่น่าสนใจ สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด เก้าอี้ตัวเดิมเป็นของ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทยพัฒนา ย้ายพรรคมาที่ภูมิใจไทย รอบนี้ได้เบอร์ 5 ส่วนนายสถาพร ว่องสัธนพงษ์ จากพรรคเพื่อไทย ได้เบอร์ 4
ถัดมาเป็นเขต 5 แชมป์เก่าคือ น.ส.จิราพร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย ได้เบอร์ 6 ถือเป็นเขตที่ สส.แชมป์เก่า มีฐานคะแนนแข็งแกร่งและคะแนนนิยมมากสุดเขตหนึ่งของจังหวัด ทำให้สะท้อนความนิยมส่วนบุคคลและพรรค
ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 8 น.ส.ชญาภา สินธุไพร พรรคเพื่อไทย ได้เบอร์ 6 ฐานคะแนนของ สส.แชมป์เก่า ค่อนข้างชัดเจน คู่แข่งคือ นายธนชัย สินธุไพร จากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นลูกชายของนางจุรีพร สินธุไพร