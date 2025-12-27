โพลชี้ คนกรุงเทพฯ 67.8 % พร้อมออกไปเลือกตั้ง กาพรรคประชาชน อันดับ 1 ทั้ง สส. และ บัญชีรายชื่อ หนุนเท้งเหมาะนั่งนายกฯ ร้อยละ 31.9
ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตชั้นใน กลุ่มเขตชั้นกลาง กลุ่มเขตชั้นนอก จำนวนทั้งสิ้น 1,145 กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 23-26 ธ.ค.
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่าประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระบุว่า จะออกไปเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันที่ 8 ก.พ. 2569 ร้อยละ 67.8 และคิดว่าจะตัดสินใจในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ จากพรรคการเมืองเดียวกันร้อยละ 55.2
ขณะที่การตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขต จากพรรคการเมือง มีดังนี้
อันดับ 1 พรรคประชาชน ร้อยละ 35.2
อันดับ 2 ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 24.1
อันดับ 3 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 14.9
อันดับ 4 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 7.6
อันดับ 5 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 5.1
ส่วนการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ จากพรรคการเมือง มีดังนี้
อันดับ 1 พรรคประชาชน ร้อยละ 35.2
อันดับ 2 ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 24.3
อันดับ 3 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 14.9
อันดับ 4 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 7.5
อันดับ 5 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 5.1
ส่วนบุคคลใดเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากที่สุด
อันดับ 1 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ร้อยละ 31.9
อันดับ 2 ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 25.9
อันดับ 3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 16.9
อันดับ 4 นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ร้อยละ 6.4
อันดับ 5 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 5.7