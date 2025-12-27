‘ทราย กัญญาพร’ ลูกสาวอัยการสูงสุด สวมเสื้อภูมิใจไทย ลงสมัคร สส.นนทบุรี ลั่นเกิดและโตที่เมืองนนท์ ขอเอาความรู้ที่มี มาทำให้บ้านของเราดีขึ้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทราย – กัญญาพร แก้วทิพย์ ลูกสาว นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด ลงสมัคร สส.นนทบุรี เขต 1 ในนามพรรคภูมิใจไทย (เบอร์ 1)
ขณะที่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวได้มีการอัปเดต พร้อมระบุว่า “สวัสดีค่ะ ทราย ‘กัญญาพร แก้วทิพย์’ ทรายเกิดและโตที่ นนทบุรี ทรายคือสาวเมืองนนท์ ครอบครัว เพื่อน หรือชีวิตของทราย อยู่ที่นี่ทั้งหมด
วันนี้ทรายอยากเอาความรู้ที่มี มาทำให้บ้านของเราดีขึ้นค่ะ ทรายสาวเมืองนนท์คนทำงานคนนี้ ขอฝากตัวด้วยนะคะ
นอกจากนี้ เธอยังระบุเพิ่มว่า มั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยมีความพร้อมสูงสุด จากประสบการณ์การบริหารประเทศในทุกมิติ ทำงานได้ทันที ทำได้จริง และทำได้อย่างรวดเร็ว มีหลายนโยบายมากที่ประทับใจไม่ว่าจะเป็น ‘รั้วของชาติ’ ที่ไม่ได้หมายถึงแค่ภัยทางการทหาร แต่ยังรวมถึงการปกป้องทุกคนจากภัยเศรษฐกิจและสังคม อีกนโยบายนึงคือ การเปลี่ยนคู่ค้าให้เป็น ‘พันธมิตร’ เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน
ภารกิจของพรรคภูมิใจไทยชัดเจนมาก คือการสร้างความมั่นคงในชีวิตในทุกด้าน ทำให้ทุกคนเลิกหวั่นไหวต่อภัยคุกคาม และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง