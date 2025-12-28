บิ๊กป้อม วิดีโอคอลหา ตรีนุช-แกนนำ พรรคพลังประชารัฐ ให้กำลังใจ อวยพระประสบความสำเร็จ ย้ำให้ทุกคนเชื่อมั่น พร้อมสู้ศึก เลือกตั้ง 2569

วันที่ 28 ธ.ค.2568 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลำดับ 1 พร้อมด้วย นายภัครธรณ์ เทียนไชย เดินทางมา สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ และยื่นรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

โดยก่อนทำการสมัคร พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้วิดีโอคอลถึง น.ส.ตรีนุช และแกนนำพรรค ที่เดินทางมาสมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ เพื่อให้กำลังใจ พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จก่อนการจับสลากหมายเลขผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ

บิ๊กป้อม พรรคพลังประชารัฐ

บิ๊กป้อม วิดีโอคอลหา ตรีนุช-แกนนำ พรรคพลังประชารัฐ ให้กำลังใจ อวยพระประสบความสำเร็จ ย้ำให้ทุกคนเชื่อมั่น พร้อมสู้ศึก เลือกตั้ง 2569

ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างผ่อนคลาย โดย พล.อ.ประวิตร มีสีหน้ายิ้มแย้ม พร้อมโบกมือทักทายผู้สื่อข่าวที่ปักหลักรอทำข่าวในพื้นที่ ย้ำให้ทุกคนเชื่อมั่น พรรคมีความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง

บิ๊กป้อม พรรคพลังประชารัฐ

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