อภิสิทธิ์ นำทีมประชาธิปัตย์ ลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ขอได้เบอร์ที่คนจำง่ายๆ เผย แคนดิเดตของพรรคจ่อแถลงนโยบายแนวคิดครบทุกมิติ
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 68 ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ พรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นำผู้ประสงค์ลงสมัครสส.บัญชีรายชื่อเข้าสมัครลงสส.บัญชีรายชืือ
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า พรรคเตรียมผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อครบแล้ว รวมถึงผู้อาสาเป็นนายกรัฐมนตรี มีทั้งหมด 3 คน ตามที่ได้ประกาศไปแล้วและมีนโยบายพร้อม ขณะที่ทีมงานสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้
เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์อยากได้เบอร์อะไร นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า อยากได้เบอร์ที่ประชาชนจำได้ เลือกได้ เบอร์ไหนก็ได้ และได้ไปไหว้สักการะศาลหลักเมือง วันที่ 26 ธ.ค. ที่ผ่านมา จากนั้นไปไหว้พระแม่ธรณีบีบมวยผม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพรรค ก่อนนำผู้สมัครเข้าสมัคร สส. เขตเลือกตั้งในเขต กทม.
นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า กิจกรรมที่พรรคจะทำหลังจากนี้ คือวันที่ 29 ธ.ค. เวลา 10.00 น. แคนดิเดต นายกฯของพรรคทั้ง 3 คนจะแถลงนโยบายแนวคิดครบทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนเห็นว่าไทยหายจนได้ด้วยคนที่ทำเป็น
เมื่อถามว่าพรรคถือนโยบายอะไรเป็นตัวชูธงหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า สิ่งแรกที่เราอยากให้ประชาชนมาสนับสนุนเรา ถ้าเราปล่อยให้การเลือกตั้งทุก 4 ปี คุยกันแค่เรื่องเฉพาะหน้า ประเทศไทยก็ยังคงเป็นแบบเดิม และประชาชนทุกคนก็ยังมีความเดือดร้อน
จึงต้องการทำให้ทุกคนเห็นว่าขณะนี้เป็นโอกาสที่ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วม และต้องมีบ้านเมืองที่สุจริต จึงจะใช้เครื่องมือบริหารราชการแผ่นดิน และเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้
แม้เราจะมีนโยบายเฉพาะหน้ามาช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนในภาวะเงินฝืด แก้ปัญหาหนี้สิน แก้ปัญหาค่าครองชีพ การทำให้ประชาชนมีสวัสดิการที่ดี แต่สิ่งสำคัญคือต้องช่วยกันผลักดันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ซึ่งเราจะพูดถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ การปรับบทบาทของภาครัฐ ให้ช่วยส่งเสริมศักยภาพของประเทศ และเติมพลังให้กับสังคม
เมื่อถามว่ายังคงยืนยันว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาและสแกมเมอร์หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ ยืนยันว่า ส่วนตัวพูดชัดกว่าทุกคนแล้ว
เมื่อถามถึงสนามการเลือกตั้งในภาคใต้ขณะนี้ค่อนข้างดุเดือด พรรคประชาธิปัตย์จะสามารถเรียกคะแนนเสียงกลับคืนมาได้อย่างไรนั้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมาพรรคได้รับการตอบรับที่ดีมาก ทั้งคนที่คอยสนับสนุน และคนรุ่นใหม่ จึงไม่รู้สึกว่าต้องมีความกังวลอะไร ยกเว้นมีความรู้สึกเรื่องที่ประชาชนยังไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างระบบเขตกับระบบบัญชีรายชื่อ
ขณะนี้หลายพรรคหาเสียงว่าใครจะมาเป็นนายกฯ ใครจะมาเป็นรัฐบาล ก็ให้ไปกาแค่บัตรบัญชีรายชื่อ ซึ่งต่อให้เลือก สส. บัญชีรายชื่อได้ 100 คน พรรคนั้นก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาล ดังนั้น เราจึงต้องสื่อสารกับประชาชน ว่าถ้าอยากเลือกให้แคนดิเดตของพรรคเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ต้องช่วยกันเลือก สส. เขตของพรรคประชาธิปัตย์ด้วย อย่าให้เอาปัจจัยอื่นมา