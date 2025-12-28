“ธรรมนัส” ควงลูกชาย พร้อม หัวหน้าพรรคกล้าธรรม และ สมาชิกครบ 100 สมัคร สส.ปาร์ตี้ลิสต์-แคนดิเดตนายกฯ บอก ไม่ได้หวัง ต้องได้เบอร์อะไร ไม่ได้ ไหว้-บน อะไรพิเศษ
28 ธันวาคม 2568 – เมื่อเวลา 08.20 น. ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคกล้าธรรม
พร้อมด้วย นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม นำทีมผู้สมัคร มายื่นสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และยื่นชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส ได้พา “น้องอิ่มบุญ” ลูกชาย มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนมีความพร้อม ส่วนจะได้เบอร์อะไรนั้นไม่สำคัญ เรามีความพร้อม เลขอะไรก็ได้ ไม่ได้ไปไหว้ หรือบนอะไรเป็นพิเศษ
สมัคร สส.ปาร์ตี้ลิสต์-แคนดิเดตนายกฯ ไม่ได้หวัง ต้องได้เบอร์อะไร
ผู้สื่อข่าวถามว่า นำผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ มากี่คนนั้น ร้อยเอกธรรมนัส ระบุว่า ส่งครบ 100 คน
เมื่อถามถึงการเข้าร่วมการดีเบต ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การดีเบตหรือไม่ดีเบต จะต้องให้ฝ่ายยุทธศาสตร์เป็นผู้กำหนด
จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส ได้เดินไปยังซุ้มกิจกรรมของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม (weFair) ที่มารอต้อนรับ โดยได้มอบหมายให้ นางนฤมล ติดสติกเกอร์ในบอร์ดนโยบาย ที่พรรคเห็นด้วยว่า สมควรจะผลักดัน ก่อนจะเดินทางเข้าไปในอาคาร เพื่อยื่นสมัคร
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