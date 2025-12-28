เปิด 100 รายชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคกล้าธรรม เลือกตั้ง 2569 ‘ธรรมนัส’ ลำดับที่ 1 – ‘นฤมล’ ลำดับที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด ใครออยู่ลำดับไหนบ้างเช็กที่นี่
วันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคกล้าธรรม ได้เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน โดยเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้
พรรคกล้าธรรม เปิด 100 ชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์
- ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
- ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
- นาง ปวีณา หงสกุล
- น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
- นาย วิกรม เตชะธีราวัฒน์
- ดร.เจนจิรา รัตนเพียร
- นาย นัจมุดดีน อูมา
- นาย ฉัตรชัย นิติภักดิ์
- พ.อ. ยุทธพงศ์ พิพิธภักดี
- พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ
- นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์
- นาย นิกร ซัจเดว์
- นาย ชาญวิทย์ มุนิกานนท์
- นาย บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
- นาย มุข สุไลมาน
- นาย มนตรี ปาน้อยนนท์
- นาย ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
- นาย เอกราษฎร์ ช่างเหลา
- นาย สุธี พงษ์เพียรชอบ
- ดร.ไพโรจน์ ตันบรรจง
- นาย เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
- นาย กฤดิทัช แสงธนโยธิน
- พล.ต.อ. วีรชน บุญทวี
- พลเรือเอก สุทิน หลายเจริญ
- นาง มุกดา พงษ์สมบัติ
- นาง อนุรักษ์ บุญศล
- นาย ศักดา คงเพชร
- นางสาว ณภาภัช อัญชสาณิชมน
- นาย สุชาติ อุสาหะ
- นาย ทักษิณ แก้วสามดวง
- นาย ธนุ วงษ์จินดา
- นาย ณัฐกิตติ์ ของทิพย์
- นาย ธนสาร ธรรมสอน
- นาย ศุภวิชญ์ จันทร์เสถียร
- นาย ณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม
- นาย ไพรัตน์ ตันบรรจง
- พล.ต.ต.กริช กิติลือ
- นาย กฤตตฤน สุขบริบูรณ์
- พลเรือโท นิรัตน์ ทากุดเรือ
- พ.ต.อ.ดุลยมาน แยนา
- พ.ต.อ.ปัตตะ มะดาวา
- พ.ต.อ.ชัยพฤกษ์ ผาติวรากร
- พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์
- นายองอาจ เกษเมธีการุณ
- นายโปรดปราน โต๊ะราหนี
- นางสาว นัชธนัญญ์ ทรัพย์ญาณกรณ์
- นายณัฎฐ์พงษ์ ยงใจยุทธ
- นายมูฮัมหมัด อาลาวี บือแน
- นางสาว พิชชาภัสร์ อมาตย์วรานนท์
- นายฮานาพี หมีนเส็น
- นาย ศุภวัฒน์ เมธาวัชรินทร์
- นายชินกร ก้าววิทยาคม
- นางธัญญรัตน์ ไชย์ศิริคุณากร
- นางสาว ชานิสรา ภูวิจิตร
- นายเจริญ แซ่เต็ง
- นายองค์กร อมรสิรินันท์
- นายอาลี คาน
- นายมูฮัมมัดรอซาร์กี แวบือซา
- นายณัฐพงษ์ เนียมสม
- นายรอเซ็ต เบ็นแหละแหนะ
- นายมูหามัดรอซากี เจ๊ะอุเซ็ง
- นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์
- นายโชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์
- นายชำนาญ เหล่าทอง
- นายทินพัฒน์ เรืองฤทธิ์
- นายปรีชา วรกุล
- นายวัชรางกูล แสนเสริม
- นายสุภณ พงศ์อักษร
- นายเอกรินทร์ นิลสวัสดิ์
- นายโยธิน วรารัศมี
- นายชัยโรจน์ โชติกิตติวาณิชย์
- นายพีรพล สุทธิมัย
- นายชนกานต์ เหยียดชัยภูมิ
- นายบุรวิช เรืองแก้ว
- นายอัครกฤษณ์ นุ่นจันทร์
- นายสมโภชน์ สุทธิปัญญา
- นายเกียรติศักดิ์ อุดขา
- นายธนพล บุญมาลี
- นายสุรชัย กุลทรงคุณากร
- นายชวิศ ควันธรรม
- นายสุทน สุวรรณโณ
- นายอุทัยรัชต์ ปรีชา
- นายสุนันท์ อึ้งทรงธรรม
- นายทวีเกียรติ ใจดี
- นางสาว ศิริรัตน์ สิริโชควงศ์สกุล
- นายสุวัตร มีบุตร
- นาวาเอก ปฎิยุทธ์ บุญปาลิต
- นายอัครวัต เวชสถิตย์
- นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน
- ดร.นนชัย ศานติบุตร
- นายสาคร พรมภักดี
- พลตำรวจตรี วัชรวิชย์ ณรงค์พันธุ์
- นายภูหลวง เสิศรัฐการ
- นายประยูร พูลจันทร์
- นายอัศวโรจน์ เถาว์กลอย กูจิ
- นายอธิวัฒน์ จันทรา
- นายสุนทร รักษ์รงค์
- นายเลิศบุตร บูรณะคุณาภรณ์
- นายณัฐนนท์ เอี่ยมพูลทรัพย์
- นายพิชาณัฐ เกษมธนาภิรักษ์
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