เปิด 100 รายชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคกล้าธรรม เลือกตั้ง 2569 ‘ธรรมนัส’ ลำดับที่ 1 – ‘นฤมล’ ลำดับที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด ใครออยู่ลำดับไหนบ้างเช็กที่นี่

วันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคกล้าธรรม ได้เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน โดยเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้

พรรคกล้าธรรม เปิด 100 ชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์

  1. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
  2. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  3. นาง ปวีณา หงสกุล
  4. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
  5. นาย วิกรม เตชะธีราวัฒน์
  6. ดร.เจนจิรา รัตนเพียร
  7. นาย นัจมุดดีน อูมา
  8. นาย ฉัตรชัย นิติภักดิ์
  9. พ.อ. ยุทธพงศ์ พิพิธภักดี
  10. พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ
  11. นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์
  12. นาย นิกร ซัจเดว์
  13. นาย ชาญวิทย์ มุนิกานนท์
  14. นาย บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
  15. นาย มุข สุไลมาน
  16. นาย มนตรี ปาน้อยนนท์
  17. นาย ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
  18. นาย เอกราษฎร์ ช่างเหลา
  19. นาย สุธี พงษ์เพียรชอบ
  20. ดร.ไพโรจน์ ตันบรรจง
  21. นาย เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
  22. นาย กฤดิทัช แสงธนโยธิน
  23. พล.ต.อ. วีรชน บุญทวี
  24. พลเรือเอก สุทิน หลายเจริญ
  25. นาง มุกดา พงษ์สมบัติ
  26. นาง อนุรักษ์ บุญศล
  27. นาย ศักดา คงเพชร
  28. นางสาว ณภาภัช อัญชสาณิชมน
  29. นาย สุชาติ อุสาหะ
  30. นาย ทักษิณ แก้วสามดวง
  31. นาย ธนุ วงษ์จินดา
  32. นาย ณัฐกิตติ์ ของทิพย์
  33. นาย ธนสาร ธรรมสอน
  34. นาย ศุภวิชญ์ จันทร์เสถียร
  35. นาย ณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม
  36. นาย ไพรัตน์ ตันบรรจง
  37. พล.ต.ต.กริช กิติลือ
  38. นาย กฤตตฤน สุขบริบูรณ์
  39. พลเรือโท นิรัตน์ ทากุดเรือ
  40. พ.ต.อ.ดุลยมาน แยนา
  41. พ.ต.อ.ปัตตะ มะดาวา
  42. พ.ต.อ.ชัยพฤกษ์ ผาติวรากร
  43. พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์
  44. นายองอาจ เกษเมธีการุณ
  45. นายโปรดปราน โต๊ะราหนี
  46. นางสาว นัชธนัญญ์ ทรัพย์ญาณกรณ์
  47. นายณัฎฐ์พงษ์ ยงใจยุทธ
  48. นายมูฮัมหมัด อาลาวี บือแน
  49. นางสาว พิชชาภัสร์ อมาตย์วรานนท์
  50. นายฮานาพี หมีนเส็น
  51. นาย ศุภวัฒน์ เมธาวัชรินทร์
  52. นายชินกร ก้าววิทยาคม
  53. นางธัญญรัตน์ ไชย์ศิริคุณากร
  54. นางสาว ชานิสรา ภูวิจิตร
  55. นายเจริญ แซ่เต็ง
  56. นายองค์กร อมรสิรินันท์
  57. นายอาลี คาน
  58. นายมูฮัมมัดรอซาร์กี แวบือซา
  59. นายณัฐพงษ์ เนียมสม
  60. นายรอเซ็ต เบ็นแหละแหนะ
  61. นายมูหามัดรอซากี เจ๊ะอุเซ็ง
  62. นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์
  63. นายโชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์
  64. นายชำนาญ เหล่าทอง
  65. นายทินพัฒน์ เรืองฤทธิ์
  66. นายปรีชา วรกุล
  67. นายวัชรางกูล แสนเสริม
  68. นายสุภณ พงศ์อักษร
  69. นายเอกรินทร์ นิลสวัสดิ์
  70. นายโยธิน วรารัศมี
  71. นายชัยโรจน์ โชติกิตติวาณิชย์
  72. นายพีรพล สุทธิมัย
  73. นายชนกานต์ เหยียดชัยภูมิ
  74. นายบุรวิช เรืองแก้ว
  75. นายอัครกฤษณ์ นุ่นจันทร์
  76. นายสมโภชน์ สุทธิปัญญา
  77. นายเกียรติศักดิ์ อุดขา
  78. นายธนพล บุญมาลี
  79. นายสุรชัย กุลทรงคุณากร
  80. นายชวิศ ควันธรรม
  81. นายสุทน สุวรรณโณ
  82. นายอุทัยรัชต์ ปรีชา
  83. นายสุนันท์ อึ้งทรงธรรม
  84. นายทวีเกียรติ ใจดี
  85. นางสาว ศิริรัตน์ สิริโชควงศ์สกุล
  86. นายสุวัตร มีบุตร
  87. นาวาเอก ปฎิยุทธ์ บุญปาลิต
  88. นายอัครวัต เวชสถิตย์
  89. นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน
  90. ดร.นนชัย ศานติบุตร
  91. นายสาคร พรมภักดี
  92. พลตำรวจตรี วัชรวิชย์ ณรงค์พันธุ์
  93. นายภูหลวง เสิศรัฐการ
  94. นายประยูร พูลจันทร์
  95. นายอัศวโรจน์ เถาว์กลอย กูจิ
  96. นายอธิวัฒน์ จันทรา
  97. นายสุนทร รักษ์รงค์
  98. นายเลิศบุตร บูรณะคุณาภรณ์
  99. นายณัฐนนท์ เอี่ยมพูลทรัพย์
  100. นายพิชาณัฐ เกษมธนาภิรักษ์

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