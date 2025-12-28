ยศชนัน ลั่นนิมิตหมายดี เพื่อไทยได้เบอร์ 9 พาประชาชนก้าวข้ามความขัดแย้ง ‘จุลพันธ์’ โวเป็นจังหวะที่ดีของพรรค ‘สุริยะ’ ติดตลก ถ้าได้ทะลุเป้า 200 เดี๋ยวจะไม่มีเพื่อน
เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 28 ธ.ค.2568 ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการจับเบอร์พรรคการเมือง ซึ่งพรรคเพื่อไทยจับได้เบอร์ 9 ว่า ตนอยากฝากเบอร์ 9 พรรคเพื่อไทย และเบอร์ผู้สมัคร สส.เขต เป็นเบอร์แยก
ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่จะพาพรรคเพื่อไทยร่วมกับประชาชน ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน รวมถึงก้าวผ่านความขัดแย้ง และปีหน้าฟ้าใหม่ เราจะมารวมตัวกันเพื่อทำให้ประชาชน ซึ่งตอนนี้นโยบายพร้อม คนพร้อม และเบอร์ก็พร้อม ก้าวไปด้วยกันกับพรรคเพื่อไทย ขอให้เลือกทั้งคนและพรรค
เมื่อถามว่าการจับได้หมายเลข 9 เป็นเบอร์เดียวกับ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากการเลือกตั้งในอดีต นายยศชนัน กล่าวว่า ตนเพิ่งทราบเหมือนกัน แต่ขอให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกฯ มาให้ข้อมูล เนื่องจากท่านเป็นคนจับเบอร์
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า ก้าวต่อไปของเราจะเต็มไปด้วยความยั่งยืนและมั่นคง และมองไปข้างหน้าด้วยสายตาของประชาชน ส่วนที่พรรคการเมืองใหญ่ๆ ได้เบอร์คู่กันหมด ตนก็มองว่าทุกเลขเป็นเลขดีหมด และหลังจากนี้เราจะเดินหน้าหาเสียงทันที
ทั้งนี้ ขอฝากประชาชนว่าไม่ต้องเป็นห่วง เราจะเป็นพรรคที่ดูแลประชาชนเป็นหลัก มุ่งเน้นเรื่องนโยบายต่างๆ ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากร ทั้ง สส.เขต และ สส.บัญชีรายชื่อ
ด้านนายจุลพันธ์ กล่าวว่า ตนก็พยามย้อนความทรงจำ หากจำไม่ผิดเคยได้เบอร์ 9 อยู่ครั้งหนึ่ง ซึ่งเลข 9 เป็นเลขมงคล และจะนำประเทศให้ก้าวหน้า และเราก็พร้อมจะก้าวเดินไปพร้อมกับประชาชน ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดี ส่วนสัญลักษณ์ชูมือเลข 9 นั้น จะขอไปคิดให้ดีๆ ก่อน ซึ่งตนมองว่าการได้เลข 9 เป็นจังหวะที่ดีของพรรคเพื่อไทย ที่จะเดินไปสู่ชัยชนะ
นายจุลพันธ์ กล่าวอีกว่า ขอให้เลือก สส.เพื่อไทยทั้งประเทศ และกาเบอร์ 9 เราจะยกเครื่องประเทศไทยพร้อมกัน
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกฯ และผอ.การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เราตั้งเป้า 200 ที่นั่ง ขอกราบให้ประชาชนช่วยเลือกพรรคเพื่อไทย เพื่อร่วมกันสร้างชาติ เพื่อร่วมกันสร้างประเทศชาติ ยืนยันว่าเพื่อไทยทำได้
เมื่อถามว่าจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายให้เกิน 200 ที่นั่งหรือไม่นั้น นายสุริยะกล่าวติดตลกว่า “เดี๋ยวจะไม่มีเพื่อน”
นายศึกษิษฎ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า พรรคเพื่อไทยจับได้เบอร์ 9 ซึ่งเป็นหมายเลขพรรคที่ตรงกับการเลือกตั้งเมื่อปี 2548 ซึ่งพรรคไทยรักไทย ที่มีนายทักษิณ ชินวัตร เป็นหัวหน้าพรรค จับได้เบอร์ 9 และได้สส.ในสภา 377 ที่นั่งจาก 500 ที่นั่ง
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