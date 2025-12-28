ธรรมนัส อารมณ์ดี ‘กล้าธรรม’ ได้เบอร์ 42 มองบวก ตัวเลขสส.เพิ่มตาม จ่อเดินสายปราศรัย 17 จังหวัด เมินบางพรรคประกาศไม่จับมือ-ขอไม่ขัดแย้งกับใคร
เมื่อเวลา 11.18 น.วันที่ 28 ธ.ค.2568 ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังจับสลากหมายเลขพรรค ได้เบอร์ 42 ว่า ถือว่าเป็นเลขมงคล ตอนสมัครสส.สมัยแรก จับได้เบอร์ 15 สมัยที่ 2 เบอร์ 6 จึงน่าจะหมายถึงว่าสส.เยอะขึ้น
ส่วนการจะทำท่าหาเสียงอย่างไร ขอไปคิดก่อน แต่คิดว่าง่ายมาก วันนี้แฮปปี้ บอกแล้วว่าได้เบอร์อะไรก็แฮปปี้ เพราะถือว่าเป็นเลขสมพงษ์ ยิ่งตัวเลขมากยิ่งดี และเชื่อว่าเวลานี้คนจำที่ตัวบุคคลของพรรคได้แล้ว โดยเราจะทำตามสโลแกนของพรรค คือทำมากกว่าพูด
เมื่อถามว่ามีบางพรรคประกาศไม่จับมือกับพรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัส กล่าวย้อนว่า จะมีกี่พรรคก็รู้อยู่ และขอบคุณที่ทำให้ตนและพรรคกล้าธรรมดังขึ้น แต่เราขอเลือกไม่ทะเลาะกับใคร และก้าวข้ามความขัดแย้ง เพราะอยากให้การเมืองไทยการเมืองที่สร้างสรรค์ เห็นหน้าดีกัน แต่เวลาปราศรัยก็ว่ากันไป
ผู้สื่อข่าวถามว่าได้หมายเลข 2 หลัก น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวอย่างอารมณ์ดีว่า ให้ดูว่าพรรคภูมิใจไทยได้เบอร์อะไร
เมื่อถามว่าจากนี้จะลุยหาเสียงเลือกตั้งอย่างไร ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ให้คุยกับหัวหน้าพรรคและประธานยุทธศาสตร์พรรค เบื้องต้นเราจะจัดเวทีใหญ่ 17 จังหวัด ตามกลุ่มจังหวัด ส่วนเวทีแรกขอไปดูก่อนว่าจะเป็นที่ไหน
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