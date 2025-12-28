อนุทิน บอกได้ 37 เด็ดที่หนู ไม่มีปัญหา เน้นนโยบาย-ผลงาน ขณะที่กลุ่มสนับสนุนพรรคการเมืองอื่น โชว์เถื่อน ปาขวดน้ำปริศนาปลิวข้ามหัว ขณะเดินขึ้นรถ
เมื่อเวลา 11.18 น. วันที่ 28 ธ.ค.2568 ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการจับสลากเบอร์บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ได้เบอร์ 37 ว่า ถ้าได้เลขตัวเดียวก็ดี สื่อสารง่ายแต่ก็ไม่เป็นไร เน้นที่นโยบาย
เมื่อถามว่าพรรคใหญ่ก็ได้เบอร์สองหลักกันเยอะ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ไล่ๆ กันมา ผู้สื่อข่าวถามว่าได้เบอร์ 37 มีเลข 7 เด็ดตรงไหน นายอนุทินตอบว่า “เด็ดตรงหนู”
เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะวางแผนลงพื้นที่หาเสียงอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า หาเสียงด้วยนโยบาย ด้วยความมั่นใจ รวมถึงผลงาน เลข 37 ถือว่าเป็นเบอร์พรรค แต่ผู้สมัครแต่ละคน ก็จะมีเลขเป็นของตัวเองแต่จากการตรวจสอบผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยจะได้เลขตัวเดียว ส่วนใหญ่ก็เป็นเบอร์เดียวอยู่ ดังนั้น สามารถบอกประชาชนได้ ถ้าเป็นภูมิใจไทยเน้นที่เบอร์ 37 ไม่น่ามีปัญหา
เมื่อถามว่าในช่วงการหาเสียงได้กำชับ ผู้สมัครอย่างไรหรือไม่ ในเรื่องกติกาต่าง ๆ นายอนุทิน กล่าวว่า ได้ออกระเบียบข้อมูลปฏิบัติ ให้กับผู้สมัคร สส.ทุกคนในพรรคภูมิใจไทยแล้ว
เมื่อถามว่าดูเหมือนปาร์ตี้ลิสต์มีคนรุ่นใหม่เข้ามาด้วย นายอนุทิน กล่าวว่า เบอร์ 1 ก็ใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่า ระหว่าง ที่นายอนุทิน ออกจากอาคารสถานที่รับสมัคร มีผู้สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยตะโกนให้กำลังใจ
นอกจากนี้ ยังมีผู้สนับสนุนของพรรคอื่นโห่ไล่ และปาขวดน้ำ พร้อมสาดน้ำใส่คณะของนายอนุทิน ก่อนที่นายอนุทิน จะรีบเดินออกไปขึ้นรถกลับไปที่ทำการพรรคภูมิใจไทย
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