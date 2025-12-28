พีระพันธุ์ บอกมันเป็นดวง รทสช.ได้เบอร์ 6 ตรงกับ 6 นโยบายเสาหลัก หวังอยากได้ทุกที่นั่ง ลั่นพร้อมทำงานเพื่อประชาชน แม้เส้นเลือดในตาแตก
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2568 ที่โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวภายหลังจับฉลาก พรรครวมไทยสร้างชาติได้เบอร์ 6 ว่า ไม่ได้จับ มันเหลือเบอร์สุดท้าย แต่เลข 6 สอดคล้องกับนโยบายของพรรคที่มี 6 เสา
ประกอบด้วย 1.เรื่องความขัดแย้งชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา ที่เป็นวิกฤตหลักรอการแก้ไข ที่ต้องจบจริงๆ และต้องให้กำลังใจทหาร 2.วิกฤตที่เป็นมะเร็งร้ายคือเรื่องของการทุจริต รวมถึงทุนเทาสแกมเมอร์ ทุกวันนี้จับมาโทษเบามาก
3.ค่าครองชีพ ต้องลดทั้งค่าพลังงานและค่าไฟ ซึ่งเคยทำได้มาแล้วต้องลดลงไปอีก โดยเฉพาะค่าน้ำมันได้เขียนกฎหมายเอาไว้แล้วหากได้รับเลือกเข้าไปทำหน้าที่สามารถทำได้ทันทีโดยลดสูงสุดเหลือ 25 บาท 4.เรื่องเศรษฐกิจฐานรากทุกวันนี้ประชาชนเป็นหนี้ครัวเรือนไม่มีที่พึ่ง
5.การดูแลสังคมยังมีเด็กๆ ที่ต้องได้รับโอกาส เด็กนักเรียนนักศึกษา ผู้สูงอายุ 6. ปัญหาเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องที่ดินทำกิน และต้นทุนการผลิตที่สูงมาก ฉะนั้น เป็นดวงที่นโยบายหลักตรงกับหมายเลขที่จับได้
ผู้สื่อข่าวได้สังเกตเห็นตาข้างซ้ายมีลักษณะช้ำแดง จึงสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ทำงานมากตอนเป็นรัฐมนตรี ทำงานจนเส้นโลหิตฝอยแตก หมอบอกให้พักผ่อนอย่าทำงานหนัก แต่ไม่ทำไม่ได้ โดยเฉพาะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
“เราอาสามาทำงานเพื่อประชาชน ผมเองไม่เป็นไร เพิ่งเป็นเมื่อเช้านี้เอง เลือดตาแตกไม่เป็นไร ขออย่าสมองแตก”
นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ส่วนความคาดหวังอยากได้ที่นั่งทุกเขต แต่ที่มากที่สุดคือได้กลับมาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน เพราะเราทำได้จริงทำได้เด็ดขาด โดยเฉพาะปัญหาชายแดน หากได้เป็นนายกฯจะปล่อยให้ทหารทำอย่างเต็มที่ เพราะเขาเดินมาจนถึงทุกวันนี้แล้ว เรื่องหยุดยิงหรือไม่หยุดยิง จะไม่พูดกลับไปกลับมา เดี๋ยวหยุด เดี๋ยวไม่หยุด
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