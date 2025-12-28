เปิดชื่อ 37 ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาชาติ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ทั้ง 2 คน ‘ทวี-วันนอร์’ ลำดับ 1-2 น้องชายวันนอร์ นั่งลำดับ 4 บังยี ติดท็อป 6
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคประชาชาติ ได้เปิดเผยบัญชีรายชื่อ ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ ทั้งหมด 37 คน และทางพรรคจับได้หมายเลข 33 ในการใช้หาเสียง ดังนี้
1.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชาติ ลำดับที่ 1
2.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชาติ ลำดับที่ 2
3.นายรุ่งเรือง พิทยศิริ
4.นายฟาฮัด มะทา
5.พล.ต.ต.ไมตรี สันตยากุล
6.นายวรวีร์ มะกูดี
7.นายวิทยา พานิชพงศ์
8.นายธนาธิป พรหมชื่น
9.นายนพรัตน์ กาญจนวโรดม
10.นายธงชาติ รัตนวิชา
11.นายชัยนูรดีน นิมา
12.นายอับดุลเราะมัน มอลอ
13.นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ
14.นายมนตรี บุญจรัส
15.นายอับดุลมูไฮมีน สาและ
16.นายอิมรอน เส็นหลีหมีน
17.นางสาวณมลพรรษ วิริยะโรจน์
18.นายสูฮัยมี ลือแบซา
19.นางสาวรอมือละห์ แชเยะ
20.นางสาวบุษราคัม แก้วเกิด
21.นางสาวตฤน ล่อใจ
22.นายประดิษฐ์ พราหมณ์จินดา
23.นางสาวธนัญญรัชช์ เศรษฐาธิรัชฎิ์
24.นายไชยพล เดชตระกูล
25.พล.ต.ต.สุรศักดิ์ รมยานนท์
26.นายอภินันท์ พัฒนศิริ
27.นายอรรถภพ ว่องธนวณิช
28.นายปิยะ หมานอีน
29.นายองอาจ สุขเอมโอษฐ์
30.นายอานัต ช่างเรือ
31.นายสรธรรม จินดา
32.นายมนูญ บือราเฮง
33.นายสมศักดิ์ ผู่เจริญ
34.นายพิเชษฐ์ ดารากัย
35.นายชาญฤทธิ์ ปราณประเสริฐ
36.นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์
37.นายพิสุทธิ์ อังจันทร์เพ็ญ