หมอทศพร ร่ายยาวเปิดใจ หลังลาออกจาก พรรคเพื่อไทย พร้อมตัดสินใจไม่ลงสมัคร สส. เพื่อมาแข่งกับผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
ความคืบหน้า นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีต สส.แพร่ พรรคเพื่อไทย ตัดสินใจไม่ลงสมัคร สส. กับพรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้ง 2569 ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นพ.ทศพร เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวดังนี้
ผมไม่ลงเลือกตั้งแบบแบ่งเขตที่ จ.แพร่
พี่น้อง ประชาชน มิตรสหาย ที่รักและเคารพครับ สองปีกว่าที่ผ่านมา ผมได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จ.แพร่ ในนามพรรคเพื่อไทย ผมต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุก ท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความรักและสนับสนุนผม
ด้วยผลของรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วยสภาพการเมืองที่มีความผันผวนอย่างหนัก ผมอาจทำหน้าที่ได้ไม่ดีนัก มีการลงมติหลายครั้งที่สวนกับมติพรรค มีการอภิปรายหลายครั้งไม่ตรงกับแนวทางของพรรค และมีการกระทำหลายครั้งที่ดูเหมือนจะไปสนับสนุนพรรคการเมืองที่อยู่ตรงกันข้ามกับพรรค ซึ่งก็อาจจะทำให้หลาย ๆ คนในพรรค ไม่สบายใจนัก
ด้วยขอบเขตจำกัดในการทำงานในฐานะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎ ดังกล่าว ทำให้ผมต้องทบทวนบทบาทการทำหน้าที่ของผม
ผมจึงตัดสินใจลาออกจากพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ต้องยอมรับว่า เป็นการตัดสินใจ ที่ยากยิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตของผม เพราะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่ผมผูกพัน มีความทรงจำดี ๆ และมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่ผมเคารพรักอยู่
หลังจากการลาออก ผมได้รับการติดต่อจากหลายพรรค ต้องขอขอบพระคุณยิ่งที่ให้ความกรุณา และท้ายสุด ผมได้ตัดสินใจที่จะไปทำงานร่วมกับ “พรรคโอกาสใหม่” เพราะได้เปิดโอกาสที่จะทำให้ผมได้ทำงาน ในเรื่อง คนยากจน ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และ งานสาธารณสุข อย่างเต็มที่
เพื่อเป็นการ แสดงความเคารพ และขอบคุณต่อ “พรรคเพื่อไทย” ผมจะไม่ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ที่เขต 1 จ.แพร่ แข่งกับผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ “พรรคเพื่อไทย” ได้ส่งตัวบุคคลที่เหมาะสมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนผม และขออวยพรให้พรรคเพื่อไทยประสบชัยชนะ
ไม่ว่าผมจะอยู่ในบทบาทใด ผมยังคงเป็นคนแพร่คนหนึ่ง ที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนเสมอ และจะยังคงทำงานเพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าที่ไหนในประเทศไทย
ขอขอบพระคุณจากใจ สำหรับทุกความรัก ความผูกพัน และกำลังใจที่พี่น้องมอบให้ผมเสมอมา