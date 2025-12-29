สนามเลือกตั้งบางกะปิเดือด พงศกร ผู้สมัคร สส.กทม.เพื่อไทย โร่แจ้งความดำเนินคดี ถูกทำลายป้ายหาเสียง ภาพวงจรปิดชัด

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2568 นายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 14 บางกะปิ-วังทองหลาง (แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) เบอร์ 2 พรรคเพื่อไทย (พท.) เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดพร้าว ว่าป้ายหาเสียงถูกทำลาย ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญา ฐานทำให้เสียทรัพย์ (มาตรา 358) มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณปากซอยนวมินทร์ 21 แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ พร้อมทั้งตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด พบว่าเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. เวลา 00.19 น. มีกลุ่มบุคคลจำนวน 4 คน ลงจากรถกระบะสีขาวได้ลงมือกระชากและทำลายป้ายของนายพงศกรจนเสียหาย และนำป้ายของพรรคดังกล่าวมาติดทับแทนที่

นายพงศกร กล่าวว่า ตนเป็นผู้เสียหายจึงรีบเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ขอเรียกร้องความเป็นธรรม และความถูกต้อง ซึ่งการกระทำดังกล่าว ได้สร้างความเสียหาย เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และไร้มารยาททางการเมือง ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์

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