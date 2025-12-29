ยศชนัน วอนเล่นการเมืองสร้างสรรค์หลัง ป้ายหาเสียงเพื่อไทยหลายเขตถูกทำลาย ชี้มองไม่ถูกต้องหลังถูกวิจารณ์เป็นพรรคตัวแปรอันดับ 3 เชื่อ ประชาชนยังไม่ตัดสิน

เมื่อเวลา 10.35 น. วันที่ 29 ธ.ค.2568 ที่พรรคเพื่อไทย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีมีผู้ไม่หวังดีมาเขียนเบอร์ของพรรคอื่นลงในป้ายหาเสียงผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย ขณะที่บางเขต มีการทำลายป้ายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยว่า ตรงนี้ต้องรณรงค์ว่าควรทำการเมืองที่สร้างสรรค์

ส่วนประเด็นการวางป้ายของพรรคในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เราก็น้อมรับ และทีมงานก็พร้อมปรับปรุง เรื่องนี้หากพบเห็นสามารถแจ้งเข้ามามายังพรรคเพื่อไทยได้ เพื่อให้การเมืองดีขึ้น เพราะปีหน้าจะต้องเป็นปีแห่งความหวังของประชาชน

เมื่อถามถึงหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าพรรคเพื่อไทยจะมาเป็นพรรคอันดับ 3 เป็นพรรคตัวแปร นายยศชนัน กล่าวว่า การมองแบบนี้ไม่ถูกต้อง สิ่งสำคัญขณะนี้คือประชาชนยังไม่ได้ตัดสินใจ เป็นการที่ไม่ฟังเสียงประชาชนแม้แต่นิดเดียว คิดว่าเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนแปลง สิ่งสำคัญที่สุดในเวทีนี้คือการพูดคุยกันไปข้างหน้า

สิ่งที่ประชาชนอยากฟังตอนนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเชิงโครงสร้าง ที่คิดว่าจะมีประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมให้ การมองประเด็นปัญหาในสายตาของประชาชนทุกช่วงวัย เป็นสิ่งที่เราจะมาเริ่มดูว่า แต่ละพรรคการเมืองใด มีนโยบายเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

นายยศชนัน กล่าวว่าเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ตนได้แสดงความยินดีกับประชาชนที่อยู่ชายแดน ขณะนี้สถานการณ์เริ่มสงบ ผ่านการพูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย ซึ่งเราบอกเสมอว่าเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศและความมั่นคง พวกเราเป็นทีมเดียวกัน เมื่อตรงนี้เกิดความสงบสุข เราก็พร้อมสนับสนุน รวมถึงได้พูดคุยว่าขั้นตอนต่อไปควรดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ทำให้นักเรียนกลับไปเรียนได้ ประชาชนกลับไปทำงานได้ตามปกติโดยเร็ว

เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าปัญหาชายแดนจะทำให้พรรคเพื่อไทย เสียเปรียบในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดน นายยศชนัน กล่าวว่า ถ้าเรามีความจริงใจในพื้นที่ตลอดเวลา และไม่มีความบกพร่องในเรื่องนี้ ตนมั่นใจว่าประชาชนจะให้โอกาสพรรคเพื่อไทย และมั่นใจว่าจะรักษาฐานเสียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนได้ ซึ่งขณะนี้ผู้สมัคร สส.ของพรรคและประชาชนก็มีความเข้าใจ

เมื่อถามถึงแผนการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงในกรุงเทพฯ หลังได้ชิมลางไปแล้ว 2 เขต จะมีแผนอย่างไร นายยศชนัน กล่าวว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ จะต้องมีวิธีการสื่อสารบางรูปแบบ เพราะขณะนี้ประชาชนบางส่วนได้ทยอยกลับภูมิลำเนา แต่สิ่งที่สำคัญสุดคือ การเข้าใจเรื่องปัญหาและพยายามแก้ไขในเชิงโครงสร้าง

ปัจจุบันผู้สมัครของพรรคได้ลงพื้นที่ โดยได้รวมประเด็นความจำเป็นในการช่วยเหลือต่างๆ หากสิ่งใดที่ทำได้ในตอนนี้ก็ทำเลย ไม่ต้องรอเลือกตั้ง ซึ่งเราได้แสดงความจริงใจในการลงพื้นที่ตลอดเวลา เพื่อที่จะทำให้ประชาชนเชื่อและกลับมาเลือกพรรคเพื่อไทยอีกครั้ง

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