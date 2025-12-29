อัยการสูงสุด ยันไม่เกี่ยวข้องการตัดสินใจ หลัง ทราย กัญญาพร ลูกสาวสวมเสื้อภูมิใจไทย ลง สส.นนทบุรี ยันไม่มีสีเสื้อ ไม่ยุ่งการเมือง

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2568 นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด (อสส.) กล่าวถึงกรณี น.ส.กัญญาพร แก้วทิพย์ หรือ ทราย ลูกสาว ลงสมัคร สส.นนทบุรี เขต 1 ในนามพรรคภูมิใจไทย

นายอิทธิพร กล่าวว่า ตนไม่เกี่ยวข้องกับการที่ลูกสาวตัดสินใจ ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหน เป็นเรื่องของลูกสาวที่ต้องตัดสินใจเอง

เนื่องจากลูกสาวของตนบรรลุนิติภาวะเเล้ว ให้เขาตัดสินใจเลือกทางเดินเอง ตนเป็นคนไม่มีสีเสื้อเเละไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง

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ทีมข่าวสด รายงาน 29 ธ.ค.2568

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