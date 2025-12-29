โรม ยืดอกรับผิด คัดตัวผู้สมัครส้ม เขต 33 แม้ระบบคัดกรองจะเข้มขึ้น ไม่ควรใช้เรื่องนี้มาปิดปากปราบยาเสพติด-สแกมเมอร์ ย้ำตำรวจใช้มาตรฐานเดียวกันจัดการทุกพรรค

วันที่ 29 ธ.ค. 2568 นายรังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงผู้สมัคร สส.เขตบางพลัด-บางกอกน้อย พรรคประชาชน ถูกจับคดีฟอกเงินยาเสพติดว่า ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ตนอยากขอโทษทุกคน ขอโทษไปยังผู้สนับสนุน สมาชิกพรรคทุกคน ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับพรรค

ที่ผ่านมาเราพยายามเปิดกว้างให้ทุกคน เสนอตัวเองเป็นผู้สมัคร สส.ของพรรคได้ เราพยายามออกแบบระบบคัดกรอง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมผ่านลายนิ้วมือ ไปถึงการตรวจสอบเครดิตบูโร แม้เราจะมีการคัดกรองเพิ่มมากขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ยอมรับว่ายังมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

“ผมต้องขอโทษประชาชนทุกคนจริงๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมอยากเน้นย้ำว่าวาระที่สำคัญของประเทศไทย คือวาระที่ทุนเทายึดประเทศ ทุนเทาพยายามแทรกซึมไปทุกอนุของสังคมไทย เข้ามามีบทบาทมีอำนาจในการเมืองเรื่องนี้ เราต้องยอมรับกันตรงๆ” นายรังสิมันต์ กล่าว

นายรังสิมันต์ ย้ำว่า ไม่ควรเอาเหตุการณ์หนึ่งมาปิดปากหรือห้ามพูดเรื่องทุนเทา เพราะถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและเป็นผลประโยชน์ของประเทศ แน่นอนว่าจุดยืนของพรรค เราพยายามทำหน้าที่ตรวจสอบและชี้ให้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีอำนาจ นำไปสู่การปราบทุนเทา

ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตนพยายามออกมาพูด นักการเมืองบางคนที่ไปเกี่ยวข้องยาเสพติด หลังจากนั้น เรื่องสแกมเมอร์ ที่มีหลักฐานจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายทุนเทากำลังจะยึดประเทศ ผ่านบริษัท โครงสร้างทางเศรษฐกิจต่างๆมากมาย ทุกคนไม่ว่าพรรคหรือประชาชนต้องช่วยกันปราบปราม

สำหรับตน เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนที่สำคัญ แต่เรายืนยันว่าเราจะไม่หยุดนำเสนอแนวทางแก้และปราบปรามเรื่องสีเทา แน่นอนว่าจะมีหลายคนเอาเรื่องนี้มาวิจารณ์พรรคประชาชน ซึ่งเราก็น้อมรับในทุกคำวิจารณ์ แต่ยืนยันว่าจุดเด่นของเราในการต่อสู้กับทุนเทา ยังไม่เคยเปลี่ยน

พรรคประชาชนจะไม่ช่วยเหลือหรือปกป้องใครก็ตามที่ไปเกี่ยวข้องกับทุนสีเทา ยาเสพติด สแกมเมอร์ คนเหล่านี้ ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนทางการเมือง ถ้ามีหลักฐานที่น่าเชื่อ เราก็พร้อมปรับคนของเรา ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ

อยากฝากถึงตำรวจว่า อยากเห็นมาตรฐานแบบนี้เกิดขึ้นกับในวงการการเมืองกับทุกพรรค หากใครไปเกี่ยวข้องกับทุนสีเทา คนที่เข้ามาทำงานการเมือง อย่างน้อยต้องไม่มีข้อครหาที่จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ เพราะกระทบความเชื่อมั่น โดยเฉพาะการทำนโยบายปราบยาเสพติด สแกมเมอร์ เว็บพนัน หรือการค้ามนุษย์ ทุนสีเทา

หลังเลือกตั้ง หากเราสามารถตั้งรัฐบาลได้ แนวทางปราบปรามทุนสีเทาโดยเฉพาะนักการเมือง ข้าราชการที่ไปยุ่งเกี่ยว แนวทางการปราบปรามอย่างถึงลูกถึงคน เพื่อถอดร่างถอดถอน จะเป็นสิ่งที่พรรคประชาชนดำเนินการอย่างแน่นอน ที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเรา แต่ไม่ทำลายเรา เจตจำนงที่จะปราบปรามทุนสีเทายังคงเหมือนเดิม

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