ช่อ พรรณิการ์ ลั่น ‘มีส้มไม่มีเทา เราจัดการ’ รับเห็นใจผู้สมัครปชน. 400 เขต ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งคอก ลุยทำงานหนัก-หาเสียงไม่ย่อท้อ
เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2568 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) น.ส.พรรณิการ์ วานิช ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงสโลแกนหาเสียงของพรรคประชาชน “มีส้มไม่มีเทา”ว่า สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของพวกเราคือความเชื่อใจของประชาชน ฉะนั้น จะบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่กระทบอะไรเลยคงเป็นไปไม่ได้ ไม่รู้จะทำอะไรไปมากกว่ากราบขอโทษประชาชน และขออภัยที่ทำให้ทุกท่านผิดหวัง
เรื่องนี้พวกเราเจ็บปวดมากจริง ๆ ถามว่ามันทำให้คำว่า มีส้มไม่มีเทา ไม่เป็นจริงไหม ตนกลับคิดว่าเรื่องนี้คือการที่เราจะได้รับโอกาส ทำให้ประชาชนเห็นว่า มีส้มไม่มีเทาคืออะไร มันไม่ใช่เรื่องของคนดีคนชั่ว ไม่ใช่เรื่องของพรรคเทพหรือพรรคมาร มีส้มไม่มีเทาคืออะไร ไม่ใช่การเมืองศีลธรรม แต่คือการมีระบบที่ดีที่ตรวจสอบแบบไม่เกรงใจใคร
“วันนี้เราก็เห็นแล้วประเทศไทยการทุจริตคอร์รัปชั่นทุนเทาเข้ามาเต็มเมืองเต็มสภาฯ เพราะเรื่องของพวกพ้องเครือข่ายอุปถัมภ์ พอจะตรวจสอบก็ติดเครือญาติต่าง ๆ สุดท้ายทำให้เกิดการตรวจสอบ ซึ่งคิดว่าวันนี้ที่ทำให้เห็นว่ามีส้มไม่มีเทาคือ ระบบที่เมื่อตรวจเจอก็จัดการทันที”
ช่อลั่นมีส้มไม่มีเทา มีเทาเราจัดการ
น.ส.พรรณิการ์ กล่าวต่อว่า มีส้มไม่มีเทา ใช้ไม่ได้แล้วหรือไม่ คิดว่าอาจจะต้องมีส่วนขยายว่า “มีส้มไม่มีเทา มีเทาเราจัดการ” หากมีเทา เราจัดการทันที นี่คือข้อพิสูจน์ว่าไม่ใช่แค่การหาเสียง แต่พิสูจน์จาปการกระทำว่าพรรคประชาชนหรือต่อไปเป็นรัฐบาลประชาชน ใครจะมาร่วมเป็นรัฐมนตรีแม้มีข้อครหาเพียงเล็กน้อยน่าสงสัยว่าเกิดการทุจริตคอรัปชั่น ก็จะนำออกทันที
เราทำเกินกว่ากฎหมาย กรณีนายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัครคนเดิมยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายก่อน แต่เราเอาออกก่อน เพราะมาตรฐานของพรรคการเมืองต้องอยู่สูงกว่ากฎหมาย และต้องขยับมาตรฐานขึ้นไป
ส่วนที่บอกว่าเวลาบอกว่ามีปัญหามันเหมือนปลาเน่าตัวเดียวแต่เหม็นทั้งคอก ซึ่งตนเห็นใจผู้สมัคร 400 เขตทั่วประเทศมาก ๆ เพราะเขาก้มหน้าก้มตาหาเสียงทำงานกันมาล่วงหน้าอย่างยาวนาน แต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ต้องยอมรับว่ากระทบกันหมด
“เราอยากขอความเห็นใจจากประชาชน อยากจะให้เปิดใจรับฟัง และให้โอกาสผู้สมัครของเราทั้ง 400 เขต เพราะพวกเขาต้องรับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยปริยายและทำงานหนักขึ้น แต่พวกเราก็จะไม่ย่อท้อ” น.ส.พรรณิการ์ กล่าว
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ทีมข่าวสด รายงาน 30 ธ.ค.2568