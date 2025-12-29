เท้ง ขอโทษประชาชน หลังผู้สมัครพรรคเอี่ยวฟอกเงินยาเสพติด ชี้เป็นเหตุสุดวิสัย ตรวจสอบประวัติไม่พบ หมายจับเพิ่งออก ย้ำมาตรฐานจริยธรรมสูง สั่งถอนชื่อทันที เร่งหาขุนพลใหม่สู้ศึก
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2568 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้นพื้นที่เป้าหมายเครือข่ายยาเสพติดและยึดทรัพย์สินกว่า 200 ล้านบาท โดยพบความเชื่อมโยงทางบัญชีของ นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร เขต 33 (บางพลัด-บางกอกน้อย) ของพรรคประชาชน
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตนขอยืนยันว่ากรณีนี้ถือเป็นตัวอย่างการทำงานของพรรคประชาชน ที่พร้อมยอมรับความจริงและ ถอนชื่อผู้สมัครออกทันที แม้คดียังไม่ถึงที่สุด เพราะเรายึดมั่นว่าคนที่จะเข้ามาเป็นนักการเมืองต้องมีมาตรฐานจริยธรรมสูง
“ผมขอแสดงความเสียใจและขอโทษกับประชาชนทุกคนอีกครั้ง ยืนยันว่าเราคัดสรรผู้สมัครอย่างเต็มที่แล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็น เหตุสุดวิสัย เพราะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนหน้านี้ไม่พบข้อมูลในระบบ เนื่องจากหมายจับเพิ่งออกมาเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา แต่การจับกุมเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืน” นายณัฐพงษ์ กล่าว
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า พรรคจะส่งผู้สมัครคนใหม่ลงแทนในเขต 33 อย่างแน่นอน โดยต้องเร่ยื่นสมัครต่อ กกต. ให้ทันภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 2 วัน โดยคนใหม่ ต้องเป็นคนที่พรรคมั่นใจว่ามีอุดมการณ์ตรงกันและไม่มีประวัติด่างพร้อย
เมื่อถามถึงผลกระทบต่อแคมเปญหาเสียง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เหตุการณ์นี้ไม่กระทบความเชื่อมั่น แต่กลับพิสูจน์ให้เห็นว่า มีส้มไม่มีเทา คือการกระทำจริง ไม่ใช่แค่คำพูด การขจัดสีเทาไม่ได้แปลว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลย แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราไม่ปกป้องพวกพ้อง และจัดการทันทีที่ทราบข่าว
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ฝากสื่อและประชาชน หากจะมีการโจมตีทางการเมือง ขอให้ตั้งคำถามแบบเดียวกันกับทุกพรรคว่า “มีพรรคใดบ้างที่ส่งผู้สมัครที่มีประวัติอาชญากรรม หรือมีคดียังไม่สิ้นสุดลงสมัคร” พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนมีความรับผิดชอบทางการเมืองสูง และได้พิสูจน์แล้วด้วยการถอนตัวผู้สมัครทันที
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ทีมข่าวสด รายงาน 29 ธ.ค.2568