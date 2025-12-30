นายกฯ อวยพรปีม้า ขอคนไทยหมดเคราะห์ตั้งแต่วินาทีนี้ ไม่ต้องรอข้ามปี มีแต่ชัยชนะ บอก “อยู่ที่ประชาชน” ขี่ม้าขาวหวนคืนตึกไทยหรือไม่
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวอวยพรปีใหม่ 2569 ในโอกาสที่วันนี้เป็นการทำงานวันสุดท้ายของปี โดยขอขอบคุณทุกฝ่าย รวมถึงสื่อมวลชนที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนให้ทั้งประเทศได้ทราบว่า ในแต่ละช่วงเวลารัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้าง
นายกฯ กล่าวต่อว่า ขอถือโอกาสนี้กราบอำนวยพรพี่น้องประชาชน คนไทยทุกคน ขอให้ทุกข์โศกเคราะห์ร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา หมดไปกับปีใหม่ หมดไปตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ไม่ต้องรอข้ามปี
ปีใหม่นี้ 2569 ปีม้า ขอให้เป็นปีที่ทุกคนมีความคึกคัก โลดโผนโจนทะยาน กระโจนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแรง ประสบแต่ชัยชนะมีความสุข มีสุขภาพที่ดี
ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นปีม้า จะขี่ม้าขาวกลับมาเป็นนายกฯ อีกสมัยหนึ่งหรือไม่ นายกฯ ระบุว่า อยู่ที่พี่น้องประชาชน