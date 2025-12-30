อนุทิน ย้อนสื่อ เขียนเองไม่ใช่หรือ หลังถูกถามปมบริษัทลูกชายรับงาน กฟภ. ยาว 25 ปี ไล่ไปดูเรื่องเกิดปีไหน ลั่นไม่ต้องชี้แจงเพราะไม่ใช่เรื่องของตนเอง

เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 30 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวบริษัทของนายเศรณี ชาญวีรกูล หรือเป๊ก บุตรชาย ไปมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ระยะเวลา 25 ปีในช่วงปี 2564

โดยนายอนุทิน ถามกลับว่า “ปีอะไรครับ” ผู้สื่อข่าวตอบว่าปี 2564 นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ดูให้ถูก

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะไม่ชี้แจงหรือ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ต้องชี้แจง เพราะไม่ใช่เรื่องของตน ตั้งแต่ปีอะไร ขอให้ไปดูใหม่ เพราะคุณเป็นคนเขียนข่าวเอง และเขียนว่าปี 2561

ก่อนจะถามว่า“แล้วปี 61 ผมเป็นอะไรล่ะ” ผู้สื่อข่าวตอบว่ายังไม่มา นายอนุทิน ยิ้มก่อนตอบว่า ก็แค่นั้นแหละ

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