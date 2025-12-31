วันหยุดปีใหม่ มท. เปิด บริการ งานทะเบียน-บัตรปชช. อำนวยความสะดวก ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69 จำเป็นต้องใช้ เอกสาร ติดต่อราชการ-ขอรับความช่วยเหลือ

31 ธ.ค. 68 – น.ส.อัยรินทร์ พันธุฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดให้บริการงานทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารในการติดต่อราชการ หรือขอรับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2568 – 4 ม.ค.2569 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้ขอรับบริการที่มีความจำเป็น ต้องใช้เอกสารในการติดต่อราชการ หรือเพื่อขอความช่วยเหลือด้านต่างๆ และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2568 โดยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ นายทะเบียน ผู้รับแจ้ง ประจำสำนักทะเบียน และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะนายทะเบียน ผู้รับแจ้ง ประจำหมู่บ้าน ให้ปฏิบัติหน้าที่ รับแจ้งการเกิด หรือการตาย กรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านที่รับผิดชอบในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบ สำนักทะเบียนที่ให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง – https://www.bora.dopa.go.th/home/ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร สำนักบริหารการทะเบียน โทร 0 2791 7046 Call Center 1548

กระทรวงมหาดไทย – https://moi.go.th/

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