ที่ประชุม ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ เลือก สุรพงษ์ อินทรถาวร นั่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.คนใหม่แทน สาโรจน์ พึงรำพรรณ ที่ยื่นหนังสือลาออก

วันที่ 31 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา พิจารณาและมีมติเอกฉันท์ เลือกนายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.คนใหม่

แทน นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ ในช่วงเดือนต.ค.2568 ที่ผ่านมา

สำหรับประวัติ นายสุรพงษ์ อินทรถาวร ปัจจุบันอายุ 59 ปี การศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 17 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 23 หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 13 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 3

มีประสบการณ์ในสำนักงาน ป.ป.ช. มายาวนาน โดยเริ่มรับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนตั้งแต่ปี 2533

เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ระดับ 6 เมื่อ 1 ตุลาคม 2542

นักกฎหมาย ป.ป.ช. ระดับ 8 สำนักงาน ป.ป.ช. 29 มิถุนายน 2550, ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 5 ตุลาคม 2555, ผู้อำนวยการศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 1 ตุลาคม 2557

ผู้อำนวยการสำนักคดี 23 มกราคม 2558, ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 1 ตุลาคม 2560

เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 1 ตุลาคม 2563 และรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช 1 ตุลาคม 2568

มีผลงานสำคัญในการยกร่างและผลักดันกฎหมายป้องกันการฟ้องคดีปิดปาก (Anti-SLAPP Law) จนมีผลบังคับใช้สำเร็จ

หัวหน้าผู้ว่าคดีและการดำเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ บ.ค. 1/2568 ระหว่าง อัยการสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน โจทก์ นายทักษิณ ชินวัตร จำเลย (คดีชั้น 14) ชั้นบังคับโทษตามคำพิพากษา

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