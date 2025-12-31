อภิสิทธิ์ ส่งความสุขรับปี 69 ขอให้ประชาชนมีชีวิตที่ดี สุขสมหวัง ชวนร่วมกับปชป. ทำการเมืองสุจริตรับใช้ประชาขน พาคนไทยหายจน
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2568 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ อวยพรประชาชน เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ว่า
ขอให้ทุกสิ่งที่ประชาชนต้องทนผ่านพ้นไปด้วย และเรามาเริ่มต้นในปี 2569 ด้วยความหวัง หวังที่จะมีชีวิตที่ดี มีความสุข ความสมหวัง ความสำเร็จสำหรับทุก ๆ คน ซึ่งไม่เป็นเพียงแต่การตั้งความหวัง
แต่ปี 2569 เรามาร่วมทำกันได้ พี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ ในการทำการเมืองสุจริต นำบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถของพรรคฯ ไปรับใช้ประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยหายจน คนไทยทุกคนหายจน ในปีใหม่นี้