“เพ็ญภัค” ผู้สมัคร สส.ลำปาง เขต 4 พรรคกล้าธรรม รุดแจ้งความ หลังถูกมือดีทำลายป้ายหาเสียง ตำรวจ ชี้ ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
วันที่ 3 ม.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา น.ส.เพ็ญภัค รัตนคำฟู ผู้สมัคร สส.ลำปาง เขต 4 หมายเลข 3 พรรคกล้าธรรม (กธ.) ได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรเกาะคา จ.ลำปาง เพื่อแจ้งความ
โดย น.ส.เพ็ญภัค ระบุว่า ตนได้ให้ทีมงานไปติดตั้งป้ายหาเสียง ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร สูง 2.40 เมตร ติดตั้งไว้บริเวณเสาไฟฟ้าแยกวัดศาลาดงลาน หมู่ที่ 1 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ต่อมาในวันเดียวกันเวลาประมาณ 16.00 น. ได้รับแจ้งว่าป้ายหาเสียงของตนถูกทำลาย จึงเดินทางไปตรวจสอบ และพบว่าภาพบนป้ายหาเสียงดังกล่าวถูกเจาะที่บริเวณดวงตาทั้งสองข้าง และปากเป็นรูโหว่ ได้รับความเสียหาย จึงเดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อจะได้ทำป้ายหาเสียงอันใหม่ไปทดแทน
อย่างไรก็ตาม ในชั้นนี้ ตนไม่ประสงค์แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ใด และขอความร่วมมือตำรวจให้ช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง เพื่อทราบว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำให้ป้ายหาเสียงดังกล่าวได้รับความเสียหายต่อไป
ทั้งนี้ มี พ.ต.ท.สุระเชษฐ์ สุริมา สว. (สอบสวน (หัวหน้างานคดี) สภ.เกาะคา จ.ลำปาง รับแจ้งความตามความประสงค์แล้ว พร้อมแจ้งให้ทราบว่าการทำลายป้ายหาเสียงเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ หากผู้แจ้งประสงค์จะร้องทุกข์ต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดดังกล่าว