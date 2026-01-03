ทภ.1 เตือน ประชาชน-ทหาร งดแชร์โพสต์ล้อเลียนฝ่ายตรงข้าม เสี่ยงต่อ OPSEC ถูกนำไปบิดเบือน หวั่นไทยเสียหายในเวทีโลก เข้าทางกัมพูชา
วันที่ 3 ม.ค. 2569 เพจกองทัพภาคที่ 1 มีการประกาศแจ้งเตือนประชาชน กำลังพล รวมทั้งสื่อโซเชียลมีเดียของเพจต่างๆ เกี่ยวกับการโพสต์ภาพ คลิปวิดีโอ และเนื้อหาที่เป็นการล้อเลียน สร้างความเกลียดชังระหว่างไทยกับกัมพูชา
โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งเตือนกรณีดังกล่าวว่า “ SMART Soldiers | OPSEC ALERT ‼️ ขอพลังของคนไทยอีกครั้ง — Information Warfare ยังไม่จบ ขอความร่วมมือ งดการส่งต่อเนื้อหาที่เสี่ยงต่อ OPSEC และถูกนำไปบิดเบือน
“การไม่แชร์ ไม่ล้อเลียน ไม่ขยายความเกลียดชัง คือส่วนหนึ่งของการปกป้องประเทศ เช่นเดียวกับการยืนอยู่แนวหน้า” แม้ขณะนี้จะยังไม่มีการแจ้งเตือน OPSEC อย่างเป็นทางการ แต่สถานการณ์ได้เข้าสู่โหมดการเจรจา และการดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ขอให้ทุกภาคส่วน เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะการเผยแพร่หรือส่งต่อคลิป/ภาพ ทรัพย์สินที่ยึดได้ (รถจักรยานยนต์ เงินสด ของมีค่า) เนื้อหาที่ ล้อเลียน เยาะเย้ย หรือกระทบทหารและประชาชนฝ่ายตรงข้าม เพราะเนื้อหาเหล่านี้ อาจถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานในเวทีระหว่างประเทศและถูกตีความว่าขัดต่อหลักมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ
ขณะเดียวกัน มีความพยายามบิดเบือนให้ความขัดแย้งถูกมองว่าเป็น “ประชาชนกับประชาชน” ขัดแย้งกัน เกลียดชังกัน ทั้งที่แท้จริงเกิดจากกลุ่มชนชั้นนำที่เสียผลประโยชน์จากเงินสีเทา–สีดำ ดังนั้นการเยาะเย้ยกันบนโซเชียลมีเดีย อาจเข้าทางยุทธศาสตร์ของอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัว
ข้อเน้นย้ำ สิ่งที่โพสต์วันนี้ อาจถูกใช้ในวันหน้า การสื่อสารทุกชิ้นคือ หลักฐาน ความได้เปรียบของไทย คือ ความนิ่ง สุขุม และความชอบธรรม นิ่ง สุขุม มีวินัยในการสื่อสาร คือพลังเงียบที่ปกป้องอธิปไตยได้อย่างยั่งยืน สำหรับกำลังพล มีระเบียบ กพ.ทบ. ลงวันที่ 8 ธันวาคม 68 ออกมาแล้วนะครับ แจ้งเตือนอีกครั้ง”
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์อย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นการเผยแพร่จากกำลังพลในแนวหน้า อาทิ คลิปภาพ การเข้ายึดฐานที่มั่น ยึดเงินสด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถไถเดินตาม การเต้นล้อเลียน การสวมใส่ชุดทหารกัมพูชา การยึดเอาตราสัญลักษณ์ หรืออาร์มทหารกัมพูชา การเผาทำลายบ้านเรือน ฯลฯ