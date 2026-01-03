ธนาธร แอ่วลำพูน ผนึกกำลัง นายก อบจ. ชูผลงานรับมือน้ำท่วม เปิดเส้นทางคนส่งสาธารณะใหม่ๆ อ้อนเปลี่ยนลำพูนไม่พอ ขอเป็นรัฐบาลเปลี่ยนประเทศ

วันที่ 3 ม.ค. 2569 ที่จ.ลำพูน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ลงพื้นที่หาเสียงร่วมกับ นายวิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก ผู้สมัคร สส. เขต 1 เบอร์ 1 และนายชัชพีร์ วรรณาพิรัชย์ ผู้สมัคร สส. เขต 2 เบอร์ 3

โดยมีนายกเฮง นายวีระเดช ภู่พิสิฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ลำพูน ช่วยหาเสียง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ได้รับการต้อนรับจากพ่อค้าแม่ขายและประชาชนอย่างอบอุ่น

โดย นายธนาธร กล่าวว่า ลำพูนมีปัญหาหลัก คือเรื่องเกษตร และเรื่องสวัสดิการคนสูงวัย สำหรับลำพูน นโยบายที่คนสนใจเยอะเป็นเรื่องลำไย พืชผลการเกษตรราคาตกต่ำ ซึ่งนโยบายของเรารอบนี้มีคูปองเพื่อเกษตรกร สนับสนุนการทำเกษตรทันสมัย ปรุงดิน ใช้ปุ๋ยแม่นยำ ลดเผา

และยังมีคูปองอุดหนุนเกษตรกรที่นำสินค้าเกษตรไปแปรรูปอีกรายละ 50,000 บาท เป็นการอุดหนุนแบบตรงเป้า ไม่ใช่แจกเงินอย่างเดียว แต่เป็นการให้เงินอุดหนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรทำการเกษตรอย่างได้ผล ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ในระยะยาว

นายธนาธร กล่าวต่อว่า ตลอด 10 เดือนที่พรรคประชาชนได้รับโอกาสให้บริหารลำพูน นายกเฮงและทีมงาน รวมถึงตน ได้ทำงานเต็มที่ เพื่อเปลี่ยนคุณภาพชีวิตคนลำพูน

ตอนนี้คนเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง เช่น การรับมือน้ำท่วมทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวังน้ำที่ทันสมัย มีการเปิดเส้นทางขนส่งสาธารณะใหม่ๆ ในลำพูนโดยใช้รถ EV ให้บริการ และยังมีอีกหลายโครงการที่จะทยอยเสร็จในปีนี้

“แต่เปลี่ยนแค่ลำพูนยังไม่พอ ขอโอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้ เลือก สส.เขต พรรคประชาชน ทั้ง 2 เขตที่ลำพูน เพื่อให้รัฐบาลประชาชนได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศ” นายธนาธร กล่าว

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