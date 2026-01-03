กกต.เตือนรีบลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า-ทำประชามติ ถึง 5 ม.ค.นี้ ย้ำต้องลงทะเบียนแยกกัน เช็กให้ดีลงสำเร็จหรือไม่ ชี้ต้องไปใช้สิทธิออกเสียงทั้ง 2 วัน

วันที่ 3 ม.ค. 2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสส. และผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อ หรือตามทะเบียนบ้านได้ ให้ยื่นคำขอลงทะเบียน ดังนี้

1.การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สส.ล่วงหน้า ในเขต นอกเขต นอกราชอาณาจักร ยื่นคำขอได้ถึงวันที่ 5 ม.ค.2569

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ในวันที่ 8 ก.พ.69 ได้ และประสงค์จะไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สส. ในวันที่ 1 ก.พ.69 ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 5 ม.ค.69 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

  • ยื่นนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น หรือเอกอัครราชทูตหรือผู้ได้รับมอบหมาย ภายในวันและเวลาราชการ
  • ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • ยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เฉพาะนอกเขต – นอกราชอาณาจักร)
    * ยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติ ในวันที่ 5 ม.ค.69 เวลา 24.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

หมายเหตุ : เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. ได้ลงทะเบียนเรียบร้อย ให้ตรวจสอบตนเองด้วยว่าลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่ โดยเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (หรืออาจจะบันทึกภาพที่ลงทะเบียนสำเร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐาน) และต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า ในวันที่ 1 ก.พ. 69 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ สถานที่ที่ลงทะเบียนไว้ ยกเว้นการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (สถานทูตแต่ละประเทศจะกำหนดวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง)

2.การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตออกเสียง นอกราชอาณาจักร ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ สามารถยื่นคำขอได้ถึงวันที่ 5 ม.ค.69

สำหรับผู้มีสิทธิออกเสียงที่ไม่สามารถกลับไปใช้สิทธิออกเสียงในวันที่ 8 ก.พ.69 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ หรือตามทะเบียนบ้านได้ และประสงค์จะไปใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตออกเสียง ในวันที่ 8 ก.พ. เวลา 08.00-17.00 น. สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ม.ค.69 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

  • ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น หรือ เอกอัครราชทูต ผู้ได้รับมอบหมาย ในวันและเวลาราชการ
  • ยื่นทางไปรษณีย์ ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • ยื่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ระบบจะปิดอัตโนมัติ วันที่ 5 ม.ค.69 เวลา 24.00 น.

การลงทะเบียนออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ยื่นคำขอต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมาย เฉพาะจังหวัดที่กำหนดให้มีที่ออกเสียงประชามติสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ภายในวันที่ 5 ม.ค.69 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : เมื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อย ให้ตรวจสอบตนเองด้วยว่าลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่ โดยเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (หรืออาจจะบันทึกภาพที่ลงทะเบียนสำเร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐาน) และต้องไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 ก.พ.69 เวลา 08.00-17.00 น. ณ สถานที่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ยกเว้นการลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร (สถานทูตแต่ละประเทศจะกำหนดวิธีการออกเสียงประชามติ)

3.ช่องทางการลงทะเบียน ดังนี้

3.1 นอกเขต https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/outvote/
3.2 นอกราชอาณาจักร https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/popout/
3.3 Application Smart Vote

4.การลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า และลงทะเบียนออกเสียงประชามติ (นอกเขต) ต้องลงทะเบียนคนละครั้ง และไม่ได้เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. (ล่วงหน้า) / การออกเสียง (นอกเขต) ในวันเดียวกัน เนื่องจากกฎหมายกำหนดขั้นตอนและวันลงคะแนน สส. (ล่วงหน้า) และวันออกเสียงประชามติ (นอกเขต) แตกต่างกัน ดังนั้น อาจต้องมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวโดยรัฐสภาต่อไป

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